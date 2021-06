Jugar y conducir, el lema de Gonzalo y Guillaume 

Latorrecilla está a nueve kilómetros de su cabeza de municipio, Aínsa; se sale en dirección Boltaña, se coge el desvío de Guaso y se llega enseguida. En un campo muy próximo al pueblo se yergue una coqueta nave acristalada, junto a una vivienda; es la sede de Play And Drive, empresa de Guillaume Meura y Gonzalo Parra, dedicada principalmente a la construcción de propulsores eléctricos de competición para karts. Una firma con once años de historia e impacto creciente a nivel nacional en el mundo de las carreras.

El dúo ha conceptuado y materializado el primer campeonato de España de karts eléctricos. Guillaume, belga, está afincado en España desde hace dos décadas. "Estudié arquitectura en Barcelona y desde 2004 ando por la zona del Sobrarbe;primero en Fiscal y luego aquí, desde que terminé la casa en la que vivo. En 2009, trabajando en una obra, conocí a mi socio. También soy piloto, corrí raids de 2005 a 2007; hice la Baja, por ejemplo. Dejé el pilotaje para hacer otras cosas; de hecho, cuando apareció el pionero de Tesla, el Roadster, pensé que lo que realmente me apetecía hacer era coches de carreras eléctricos. Al conocer a Gonzalo y saber de sus cualidades como ingeniero, le propuse esta idea; comenzó como hobby en 2009, y hasta hoy".

La empresa comenzó a funcionar en 2010; tras una década establecida en una nave de Aínsa, lleva un año en Latorrecilla y gracias a la privacidad, tiene una pequeña pista de pruebas. "Hacer coches de carreras no es solamente comprar material, estudiar el modelo y fabricar; hay que parametrar y probar. Vamos bastante a Motorland a hacer pruebas, pero es un desplazamiento considerable y como muchos tests podemos hacerlos aquí, nos ahorramos los kilómetros; en esta pequeña recta podemos pasar de los 100 kilómetros por hora, al ser un terreno privado".

Gonzalo Parra es un ingeniero industrial zaragozano, especializado en temas eléctricos. "Estudié en Zaragoza, y luego viví y trabajé en Francia e Italia, en el grupo Fiat. Me casé con una italiana, vinimos a vivir a España y buscábamos montaña; la encontramos en Fiscal. La idea de Guillaume enseguida me llamó la atención; al haber trabajado en Fiat no sentía la automoción como algo ajeno, pero no me había planteado nada desde el punto de vista deportivo. Así que hablamos, nos animamos y empezamos con el primer vehículo; para probarnos utilizamos un Golf MK2 Gti que tenía Guillaume para competición".

Guillaume y Gonzalo querían abordar únicamente la propulsión en su proyecto empresarial, sin entrar en el chasis. "Le quitamos el motor de combustión al Golf, lo aligeramos todo lo posible y comenzamos a trabajar en el motor eléctrico de baterías. Para competición, el problema grande de los coches eléctricos es el sobrecalentamiento, porque se trabaja a grandes potencias y los pilotos necesitan ir rápido, lo suyo es pisar a fondo durante un buen rato. En la carretera son aceleraciones puntuales, reguladas por los límites de velocidad; las primeras baterías se nos rompían una y otra vez. Hubo su carga de frustración, claro, pero había que arriesgar y probar; eso es caro, pero cuando tienes una ilusión buscas el modo de hacerla realidad".

Mientras Gonzalo reflexiona en voz alta, Guillaume se ha puesto el mono de piloto y acelera con uno de los karts por la recta de pruebas de la finca. Su socio enseguida comenta algo sobre el rendimiento de las baterías. Lo llevan en la sangre.

Vídeo de Play And Drive de Torrecilla en 'Aragón es extraordinario'

“El campeonato de este año se celebra en Chiva, Zuera y Motorland”

Hay un campeonato nacional de karts eléctricos en Alemania, y se acaba de abrir otro en Bélgica y Países Bajos. En la Península Ibérica también hay uno; es el Open de España, avalado por la Federación Española de Automovilismo. Dicen los pilotos que corren los tres que el modelo español es el más ligero, manejable y divertido. Y sí, es una iniciativa de Play And Drive. "La propulsión de los karts –explican Guillaume y Gonzalo– es nuestra; hemos invertido en 12 kits completos de propulsión y repuestos para 12 pilotos. Los chasis que se emplean habitualmente en competición son casi todos italianos; también tenemos 12 para el campeonato".

Un tema clave en la competición es la infraestructura de la recarga. "Los karts la tienen rápida, en 40 minutos se puede volver a pista; se llevan cargadores portátiles de 50 Kw al box en previsión y no hace falta una infraestructura especial, se optimiza lo que ofrecen los circuitos".

En Play And Drive pensaron en hacer un monomarca. "Lo llevamos como exhibición y test a pruebas del Campeonato de España de karting de gasolina, y ahí ya vimos que había mucho interés de los pilotos en echar una mirada a nuestros karts. Hicimos tandas gratis en Chiva y Zuera. Al principio hubo reticencias en los equipos de combustión, pero cuando vieron la posibilidad de montar nuestros propulsores en sus chasis, fueron viniendo varios a hablar con nosotros. El campeonato de este año tendrá tres carreras: empezamos a finales de agosto en Chiva, con un mínimo de 8 pilotos y un máximo de 12. La segunda será en Zuera en septiembre y la tercera en Motorland en noviembre: dos sedes aragonesas más Chiva, un circuito emblemático de los karts".

Un reto más

Play And Drive también está detrás de un proyecto eléctrico de Fórmula 4, la primera categoría de acceso a un monoplaza en combustión, que ya requiere de una inversión importante y que no existe en eléctrico. "Debajo de la Fórmula E no hay nada en eléctrico hasta los karts. Se necesita otra parada en la pirámide; como empresa queremos trabajar las categorías inferiores, el kart y la Fórmula 4, que sirve perfectamente de categoría de aproximación a la E, no hace falta ninguna más. La idea es pisar a tope en los dos mapas de potencia, calificación y carrera, con carreras muy rápidas, de 15 minutos. Buscamos vehículos rápidos y ligeros; hay que hilar muy fino para compensar peso, autonomía, potencia, tiempo en pista y tiempo de recarga, sin olvidar las prestaciones; en competición hay que ir rápido".

La Fórmula E de Alejandro Agag las pasó canutas al principio, por la falta de prestaciones de los primeros vehículos. "No hay que compararla con la Fórmula 1, es otro mundo. Ahora mismo es impensable llegar a ese calibre en eléctrico, ya veremos que pasa en 10 ó 15 años; han tenido que rebajar expectativas de prestaciones y recurrir a circuitos urbanos, con trazados más virados para que las velocidades punta no sean muy altas ni prolongadas. Está muy bien pensado, y hay mucha igualdad entre los coches, lo que lo hace interesante a nivel deportivo y como ejemplo de eficiencia".

Una inversión que garantiza retorno en prestaciones y fiabilidad

Un kart eléctrico de competición vale dos o tres veces más que uno de combustión; estamos hablando de unos 20.000 euros. Se trabaja con pilotos de 15 y 16 años. "Ya hicimos carreras de prueba en 2019 en Motorland con la Federación Aragonesa y cinco karts, tandas de uno contra uno y ocho pilotos de ocho países diferentes. Tras esa experiencia, en la Española nos recibieron con los brazos abiertos y nos animaron a montar el campeonato. El 15 de marzo del año pasado, sábado, teníamos una prueba con 15 pilotos, y campeonato de cinco carreras para 2020; ¿recordáis lo que pasó el día anterior? Ahora seguimos con la movilidad muy comprometida, muchos patrocinadores han volado con la pandemia… pero vamos a hacerlo. Por cierto, en karts hay bastante paridad de participación entre chicos y chicas".

Play And Drive también trabaja en karts eléctricos destinados al alquiler. "Nuestra tecnología simplificada en cuanto a tensiones y otras prestaciones funciona bien para alquiler, sobre todo con los chasis BRB catalanes. Ya nos han encargado dos flotas de 10 vehículos cada una; de hecho, nuestro campeonato de velocidad tendrá una subcategoría de karts de alquiler, y pilotos amateurs podrán venir a competir por un precio muy asequible".

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.