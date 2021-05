Diez planes por todo Aragón para vivir una experiencia diferente con niños

Viajar o pasar un día fuera de casa con niños no siempre es fácil. Encontrar una actividad que no les aburra, que no sea demasiado agotadora y que sea divertida para toda la familia resulta a veces complicado. Además de las habituales excursiones por el Pirineo, las visitas a museos como Dinópolis o al Acuario Fluvial (los animales siempre son un plus) o las actividades acuáticas, en Aragón se pueden vivir experiencias turísticas especiales, dirigidas sobre todo a los más pequeños.

Algunas se pueden realizar en el día y para otras es necesario para la noche fuera de casa. Las hay para diferentes edades y también están pensadas para los adultos, que suelen tener que acompañar a los pequeños. En las tres provincias aragonesas se pueden encontrar este tipo de propuestas diferentes para salir de la rutina y pasar un día especial.

Tipi indio en el Matarraña Camping Roble

Dormir en un tipi indio en el Matarraña

El camping El Roble, en Valderrobres, ofrece la posibilidad de pasar un fin de semana como miembro de una tribu india. En sus instalaciones hay distintos tipos de alojamientos y uno de ellos es un tipi indio. También hay jaimas árabes o yurtas de Mongolia. La actividad con niños se completa con disfraces y, si se quiere, se puede hacer una barbacoa, como si se cocinara en una hoguera a un animal recién cazado. Las reservas se pueden realizar a través de internet y el precio de una noche en una tienda india está entre los 80 y los 90 euros para cuatro personas.

Supervivencia de una familia en Ayerbe locuradevida

Supervivencia en familia en la sierra de Loarre

Locura de vida es la empresa de turismo activo que ofrece la experiencia ‘Supervivencia en familia’ en el entorno de Ayerbe. La sierra de Loarre es el espacio natural en el que los más pequeños, acompañados de sus padres y de un guía, aprenden a desenvolverse en situaciones extremas en la naturaleza. La actividad consiste en simular que se han perdido en el monte y deben hacer fuego, buscar refugio, saber orientarse y conseguir que les rescaten. Para ello, el monitor explica una serie de técnicas básicas de supervivencia. Las reservas se pueden realizar online y el precio es de 50 euros para adultos, 30 euros para niños de 6 a 12 años y gratis para los más pequeños.

Escuela de arqueólogos en la Comarca de las Cinco Villas Comarca Cinco Villas

Arqueólogos por un día en Los Bañales

La arqueología no siempre es aburrida y el público infantil puede acercarse a ella de una forma diferente. La Fundación Uncastillo organiza cada año la Escuela de Arqueólogos, una actividad que se dirige sobre todo a grupos escolares y en la que los niños conocen de primera mano en qué consiste esta ciencia. Durante el pasado 2020 no se ofreció por las restricciones de la covid pero para este ya se puede volver a solicitar. Además, se puede ajustar la actividad a un número más reducido de niños, si se necesitara. Para concretar los detalles y reservar la experiencia hay que ponerse en contacto con la Fundación Uncastillo (976 679 121).

Chefs en el restaurante Alambique Alambique

Chefs por un día en el restaurante Alambique de Huesca

El restaurante Alambique de Huesca ya prepara una nueva edición de su programa para niños. El establecimiento está en plena mudanza, ya que cambia de ubicación y se abrirá próximamente en el centro de la ciudad. En sus nuevas instalaciones se mantendrá Alambique Kids, la experiencia con la que se acerca la cocina a los más pequeños. En estas sesiones pondrán las manos en la masa para preparar sus propias pizzas o cocinarán parte del vermú que se tomen sus padres después. También se ofrecen cursos de cocina para distintas edades, conducido todo ello por Pilar Sancerni, dueña del establecimiento. Las actividades se reanudarán de cara al verano y se pueden reservar por teléfono (974 229 190).

Rafting en Murillo de Gállego UR Pirineos

Como pez en el agua en Murillo de Gállego

Compartir aventura, risas y buenos momentos en familia. Es el objetivo de la actividad de rafting con niños que ofrece la empresa de turismo activo UR Pirineos. Con sede en Murillo de Gállego, la propuesta consiste en hacer este deporte de riesgo acompañados por un monitor experto. Esta persona es la encargada de conducir la balsa en la que la familia desciende por las bravas aguas del río Gállego. El tramo recorrido será diferente según la edad de los navegantes más pequeños y es obligatorio que todos los participantes sepan nadar. La embarcación, el chaleco salvavidas, el casco, el remo y el traje de neopreno corre de parte de la organización, mientras que los aventureros deberán llevar su propio bañador y un calzado cerrado que se pueda mojar. Las reservas de la actividad se realizan a través de internet y el grupo debe ser de un mínimo de cuatro personas.

Enigma en San Juan de la Peña Viajar por Aragón

¿Quién resolverá el enigma de San Juan de la Peña?

“¡Nos han robado!”, grita un monje que irrumpe en escena. Un códice de gran valor ha sido sustraído en mitad de la noche del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña y alguien tiene que encontrarlo. Así es como comienza la experiencia turística ‘El enigma de San Juan de la Peña’, pensada para dar a conocer esta joya del patrimonio aragonés de una forma más amena. Dirigida a niños y jóvenes, la actividad la organiza Viajar por Aragón y, debido a los costes que supone (ya que involucra a cuatro actores), está pensada para grupos numerosos y centros escolares. En los últimos meses no se ha podido ofrecer, por las restricciones de la covid pero la experiencia ya se puede volver a contratar en un formato adaptado.

Kayak para niños en el Bajo Cinca Jovial Adventure

Adrenalina para todas las edades en el Bajo Cinca

Piragüismo, paddle surf y otros deportes acuáticos que habitualmente los practican los adultos no tienen porqué estar restringidos para los niños. En Jovial Adventure, una empresa de turismo activo de Fraga, se da la posibilidad a los más pequeños de tomar contacto con estas prácticas. La descarga de adrenalina en un entorno seguro está garantizada para todas las edades en aguas del Bajo Cinca. Junto con las actividades sueltas, para pasar un día del fin de semana, por ejemplo, también se ofrecen paquetes para escolares y campamentos de verano.

Ecoparque en Villanúa Turismo Villanúa

Ecoparque El Juncaral, en Villanúa, un clásico

Situado en Villanúa, a diez minutos de Jaca, el Ecoparque El Juncaral es un parque temático de aventura en plena naturaleza pirenaica. Aunque su público mayoritario son los niños, las actividades que se ofrecen en estas instalaciones son para toda la familia. Cada uno podrá encontrar su propia aventura, ya sea en los cincos recorridos de tirolinas, jugando al futgolf, echando una partida de pistolas láser o tirando al arco como auténticos Robin Hood en el bosque. Debido al protocolo covid, las reservas para cualquier actividad deben realizarse previamente a través de la web del Ecoparque.

Bosque de hadas de Montoro C. Olague

El bosque de las hadas de Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita es una pequeña localidad del Maestrazgo en la que apenas habitan entre 7 y 30 personas, según la época del año. Pero una de sus últimas propuestas turísticas está atrayendo a miles de personas hasta el territorio. Se trata del bosque de las hadas puesto en marcha por Carmen Olague y su familia. Son los dueños de dos de las tres casas rurales que hay en el pueblo y, con sus propios fondos y esfuerzo, han construido un espacio de cuento en plena naturaleza. Al bosque se puede acceder libremente y muchos de los visitantes incluso realizan aportaciones, como casitas de madera o duendes y hadas para aumentar la población de este peculiar espacio. Aunque la mayoría de los visitantes son familias con niños de la zona, la propuesta atrae cada vez más a personas de diferente procedencia y de todas las edades

Baúl de la naturaleza de Anento Turismo Anento

¿Qué alberga el baúl de la naturaleza de Anento?

Es uno de los Pueblos más Bonitos de España y uno de los más visitados de la provincia de Zaragoza. Se trata de Anento, en la comarca de Campo de Daroca, un pequeño municipio que, además de ser un reclamo turístico, también ofrece actividades para niños. Es el caso de ‘El baúl de la naturaleza’, una experiencia que va un poco más allá de la simple caminata hasta el famoso Aguallueve, un paraje natural con una cascada a las afueras del pueblo. En este caso, los pequeños excursionistas, conducidos por un guía, llevarán un gran cofre en el irán guardando los rastros que han dejado los animales y que vayan encontrando durante la ruta. Cuando el grupo ya está de vuelta, se van abriendo las cajas para analizar, todos juntos, los tesoros que se han recolectado. La actividad se puede reservar a través de la Asociación Turística Guíate (690 739 108).