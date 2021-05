Club de Fútbol Alfajarín, un faro en la Ribera Baja del Ebro

El Club de Fútbol Alfajarín es un grande del fútbol rural. La grandeza en el deporte no se mide siempre por los resultados o los títulos (que los tienen) sino por ese rasgo mayúsculo que distingue una apuesta de otras. Aquí es un asunto de fuerza centrípeta; el Alfajarín es un club que nunca afloja la marcha, y esa energía atrae a chavales de buena parte de la Ribera Alta. Eso no quita para que haya surtido de talento a otros equipos, Real Zaragoza incluido. Las instalaciones, el buen ambiente, la entrega y el saber hacer inclinan la balanza del lado rojinegro en la zona.

Jesús Salas es el actual presidente del C.F. Alfajarín. “Llevo en el club desde 1998 en diferentes funciones, y en Alfajarín toda la vida porque soy de aquí; ahora me toca ser presidente. Nos vamos apañando entre los cuatro directivos para organizarnos, pero nuestra fuerza está en los socios, los jugadores, los padres y madres; tenemos 11 equipos, desde iniciación a los 3 y 4 años en amistosos a prebenjamines, benjamines y dos alevines en fútbol ocho, y ya en fútbol 11 un infantil, dos cadetes, dos juveniles y el Segunda Regional”.

Este año todo ha empezado tarde la competición, más que nunca, pero al menos se ha podido jugar algunas semanas en primavera. “Durante los primeros meses de la temporada nos hemos movido todo lo posible con los amistosos, y también jugando partidos internos para que los jugadores no pierdan comba. Entrenar hemos entrenado con regularidad, desde septiembre”.

Vídeo del C.F. Alfajarín en 'Aragón es extraordinario'

La masa social y el apoyo

El club tiene casi 600 socios (que incluyen a al menos un progenitor de cada jugador) y cerca de 200 futbolistas federados. Hay mozos de Alfajarín, La Puebla de Alfindén, Pastriz, Nuez, Osera, El Burgo, algunos barrios pedáneos de Zaragoza (Movera y Santa Isabel) y la propia Zaragoza. “Nos dicen al venir que les gusta el ambiente que se respira aquí; además, nuestros precios en la ficha son accesibles. El campo también tiene su tirón, es una alfombra de césped artificial que cuidamos mucho. Fíjate que este año hicimos un segunda juvenil porque vinieron nueve chicos de La Puebla, que no fallan nunca a entrenar; se han comprometido”.

La economía se ha complicado este año para el club, como ha ocurrido en todos los sectores sociales. “Hemos recortado las fichas y la cuota de 25 euros de los socios, lógicamente, aunque la mayoría de los gastos siguen ahí, y hay algunos nuevos: geles, mascarillas, cartelería… en cuanto a los comercios locales que nos apoyan, este año no cobraremos los anuncios, aunque es una cantidad simbólica, pero todo suma; los pagaron el año pasado, pero otro año no podía ser”.

Otras fuentes tradicionales de ingresos no han podido emplearse el último año; por ejemplo, la popular discomóvil de inicio de temporada. “Metemos 600 personas normalmente;también están las cenas de equipo con los padres, o el fin de temporada, en el que se invita a un almuerzo, una paella, barra libre y música a todos los socios y jugadores”.

En lo tocante a los técnicos, del juvenil hacia abajo los llevan jugadores del regional o juveniles; van de dos en dos, más un tercero si hace falta cubrir ausencias. Un alevín y un cadete son la excepción, ya que los entrenan padres. “Hay conexión entre los entrenadores y los chavales, todos de corto y entregándose en el campo: de jugador a jugador se cogen mejor los conceptos, se habla el mismo idioma. Lo mejor es ver a chavalicos de cuatro años que el primer día no se enteran mucho, que lo más redondo que habían visto era una maleta, y al poco tiempo ya se nota lo aprendido”.

"Marc Cucalón, del Real Madrid, es del pueblo y dio un clinic aquí"

Alejandro Miguel es el capitán del equipo regional. “Llevo unos añicos ya –bromea– porque esto engancha. Nos gusta jugar aquí; este año, entrenando poco y por grupos debido a la pandemia, ha sido duro para los que lo vivimos mucho. Lo importante es que el espíritu del club sigue ahí, los chavales no pierden la ilusión; eso es fundamental. Mucha gente sale de aquí a otros equipos y acaba volviendo. Yo mismo estuve en el Ebro y regresé”.

En el club son honestos al no presumir del mayor talento actual surgido de Alfajarín; con apenas 16 años apunta muy alto en cierto club que preside Florentino Pérez; el pelirrojo Marc Cucalón, centrocampista de pausa y garra, especialista en el último pase. “El chaval –explican Jesús y Alejandro– no militó en el club; solamente jugó a sala aquí. Después pasó a Santa Isabel, luego al Amistad, al Zaragoza un año y lleva en el Real Madrid desde 2016. Está en primer año de juvenil, su equipo es el C, y fíjate si le pega bien que ya juega regularmente en el A. Aquí lo tuvimos con los pequeños en el clinic de verano de 2019; es un gran chaval, les trajo camisetas y balones del Madrid, se quedaron los críos encantados. Entre Marc, dos entrenadores y tres jugadores lo organizaron todo de maravilla ese año. El año pasado no se pudo hacer nada, y mira que llamó mucha gente porque se enteraron de que el mozo iba a repetir; a ver si este año es posible hacer algo. El primer año que hubo clinic nos acompañaron los Camacho, Juanjo y Nacho, que ya se han retirado; jugaron en Primera”.

Los entrenamientos siguen una cadencia perfectamente planeada. El alevín B, por ejemplo, lo llevan Emilio, Yasser y Fernando. “Tenemos 13 jugadores del año 2010, los del A son de 2009; también hemos incorporado ahora mismo a una chica que ya no tiene ficha este año, pero que entrena con nosotros. Vienen de Alfajarín, La Puebla, Nuez de Ebro y Villafranca, y están en Primera Alevín de fútbol 8”. Christian Garrido, Miguel Litago y Jesús Laborda, jugadores del juvenil, llevan al prebenjamín (6 y 7 años). “Ahora importa aprender a jugar en equipo, entender lo que es el compañerismo y disfrutar, tienen que pasárselo bien”.

Durante el confinamiento perimetral de Zaragoza, el club hizo un servicio de emergencia a clubes de la capital provincial. “Tuvimos entrenando con nosotros a chicos de la zona que juegan en el Amistad, Ebro, Actur Pablo Iglesias, Balsas, Santa Isabel y Real Zaragoza; no podían entrenar con sus respectivos equipos. Ahí tocaba colaborar, lo mismo ocurrió con los cuatro o cinco nuestros que viven en Zaragoza y Movera. Con el Zaragoza tenemos un acuerdo de colaboración, tienen prioridad para incorporar a un jugador que les interese”.

Nuevas promesas y acuerdos

El C.F. Alfajarín tiene promesas que podrían llegar a equipos de mayor relevancia. “Tenemos varios –explica Jesús– ya tanteadas por equipos de referencia, Real Zaragoza incluido. Hay dos o tres benjamines que vienen del sala y tocan el balón muy bien”. “De cada equipo –corrobora Alejandro– hay un par que destacan, pero no salen; a veces prefieren jugar aquí con sus amigos”.

Más de medio siglo de historia, mucho que celebrar y el futuro por delante

En 1966 jugó el Alfajarín primer torneo federado, el Entrerríos. “El primer presidente –recuerda Jesús– fue José Julián, seguido de Antonio Clos, Mario Serena que estuvo mucho tiempo y es el socio número 1 del club… el primer campo fue el de Las Cañas, inaugurado el 6 de enero de 1970. El actual campo de San Miguel, que era de tierra, se inauguró el 15 de marzo de 1975, y es de hierba artificial desde el 10 de enero de 2016”.

El de la inauguración del actual campo se recuerda como un día muy emotivo. “Imagínate, había gente de más de 60 años, antiguos jugadores, compartiendo partido con críos; hubo mucha participación. Alguno ya se cansó en el calentamiento –ríen el presidente y el capitán– pero fue bonito de ver”.

¿El regreso de las chicas?

En el club ha habido escuadra femenina de sala hasta hace nada. “El año pasado –explica Jesús– no salió equipo por falta de jugadoras, debido a Erasmus y fichajes por otros equipos; este año tampoco ha podido ser. Teníamos dos o tres jugadoras excelentes, que vinieron de Pastriz. Llegamos a tener dos equipos femeninos cuando salió un juvenil. A ver qué pasa en la próxima temporada”.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.