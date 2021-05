Patina, entrena, inventa y brinca en Torrente de Cinca

El patinaje es una actividad popular, sobre todo en el aspecto lúdico. Quien más y quien menos ha hecho sus pinitos desde la infancia; los más veteranos, a cuatro ruedas (dos por lado) y las últimas generaciones con patines en línea, más las tablas de distintos tamaños y, en momentos puntuales, los muy sociales y divertidos patines sobre hielo. Como deporte es menos común en Aragón; la velocidad tuvo hace ya unos años a la múltiple campeona mundial Sheila Herrero, seguida ahora por Nerea Langa, y el hockey sobre hielo cuenta desde hace décadas con las hazañas del Club de Hielo Jaca. Menos conocido es el artístico sobre ruedas, con un club que destaca en el panorama autonómico desde su esquinita más oriental: el Club Patín Torrente de Cinca, enseña de esta localidad oscense enclavada en el Bajo Cinca, a tiro de piedra de Fraga. En las figuras y los saltos recuerda al de hielo, sí, pero no es lo mismo.

Las chicas mandan en este deporte dentro del club. Esio sí, hubo dos talentos en chicos que llegaron a competir en los nacionales. Ana Betrián, la presidenta del club, lo recuerda. “Joel Roca, de Mequinenza, compitió bien en nacionales y dos veces en europeos; otro de Fraga, Marc Sarrau, tuvo presencia en campeonatos de España y Mireia Larroya, de Torrente, destacó antes de dejarlo hace dos años. Cuando empiezan universidad, es más difícil que sigan”.

Menor y mentora

La mayor en el Patín Torrente es Lucía Villacampa Betrián, hija de Ana, que empezó a los tres años y tiene 17. “Saltaba categorías muy rápido y ha obtenido grandísimos resultados –explica Ana– e incluso compitió en dos Copas de Europa, además de ser cuarta en el nacional hace unos años. Ahora pelea con una lesión. Este deporte necesita de pautas de entrenamiento muy firmes, y un mínimo de tres sesiones semanales. Si no, se pierde el ‘golpe de patín’, la fluidez y la determinación”.

Lucía, con apenas 17 años, vuelca su experiencia de competición en la preparación de las más pequeñitas del club. “Lo importante es que se lo pasen bien, que vayan cogiendo soltura y velocidad patinando, y luego vas progresando, empezando por las figuras más básicas. La primera es el cochet, hacer la acción de sentarse en los talones mientras patinas; luego va el cañón, que es lo mismo pero con una pierna en el aire, y poses de pie levantando una pierna. Hay que aprender a empujar y patinar rápido para poder hacer los cruzados, ir estirada y subir velocidad, que te puntúa mucho”.

Las piruetas llegan en una siguiente evolución de cada deportista. “Se comienza con la de dos pies, un giro simple, luego va la de un pie, y el ‘seat’, que es el cañón con giro; luego el ‘camel forward’, con una pierna agarrada tras la espalda; el salto del tres, que es media vuelta; la vuelta completa; la vuelta y media; las dos vueltas y el doble axel, que es dos y media”, dice Lucía. El triple ya es ciencia ficción, se hace con mucha velocidad y gran fuerza en las piernas.

“En Aragón –comenta Lucía– también hay practicantes en Utebo y la Almunia, donde está la mejor de Aragón ahora, que tiene un año más que yo; Naiara Tena”. Naiara fue subcampeona de España el pasado mes de enero en una competición que no tuvo a los representantes catalanes.

En España hay nombres que han destacado a nivel europeo. “Están Sira Bella, de Parets, y Aleix Bou de Tarrasa, o Lucas Yáñez, de Galicia… cada año sale gente muy buena. Pere Marsinyach fue plata mundial, quizá es el más conocido; también Sergio Canales y Llorenc Álvarez, que ahora se dedican a espectáculos de patinaje. Esa salida y el trabajo de entrenadora son las únicas salidas posibles en este deporte; no se gana dinero compitiendo”.

"Somos un club muy pequeño, pero hemos llegado a tener 34 fichas"

El impulsor del club y primer presidente, Manolo Moreno, sigue apoyando la dinámica la actividad como un entusiasta más, dos décadas después del comienzo de la aventura. “Yo era concejal de Cultura y Deportes, y lo que había sido prácticamente una colonia deportiva tomó forma de proyecto permanente. Empezaron a hacerse dos entrenamientos semanales; trajimos un entrenador de Lérida, que era de hockey, por cierto. En aquél momento la cuestión era que aprendiesen a patinar bien, … el pabellón no existía aún”.

Cuando los niños y niñas del club empezaron a controlar el asunto del deslizamiento y el dibujo de los ‘ochos’ en la pista, se entendió que hacía falta un punto más de autoexigencia. Y disciplina no falta; de hecho, los padres se quedan en la antesala del pabellón durante los entrenamientos. La cosa va en serio. “Esto funciona a rachas; se animan dos o tres y traen a más, se borran si se va la pandilla... hemos tenido la suerte de contar con el respaldo de la gente de Fraga; es la cabecera de comarca, no tienen esta actividad y está a apenas siete kilómetros. Hoy por hoy estamos al 50% entre fragatinas y niñas de Torrente, más otra de Mequinenza; todo chicas. Ahora no hay chicos”.

Manolo tiene los pies en el suelo, excepto al calzarse los patines; entonces va sobre ruedas. “Somos un club muy pequeño, pero hemos llegado a tener 34 fichas; ahora hay 21 y dos más que tienen intención de unirse, las niñas van de tres a 17 años. Seguimos trabajando y cumpliendo los objetivos marcados en la fundación del club: una escuela de patinaje y una alternativa de ejercicio”.

La hija mayor de Manolo, Ángela, pasó los niveles de iniciación y fue juez de competición; la menor, Alicia, lo sigue siendo y compitió además en varios campeonatos de Cataluña. “Destacar entre los catalanes es complicado, el 70% de los federados en España son de esta federación; Galicia y Madrid son las otras potencias”.

Ahora mismo, el Club Patín de Torrente sigue optimista, a pesar de la situación general. Además, está muy bien considerado en la federación catalana, donde el padre de Lucía, Francisco Villacampa, es directivo de esta institución. El material de competición, por cierto, no es barato. “La bota, de madera y cuero, vale unos 400 euros; la platina de aluminio, 800, y la ruedas van a ocho euros cada una, igual que las zapatas de los frenos. Hay que cuidarlos. Los patines son de cuatro ruedas, por estabilidad, aunque poco a poco se van introduciendo patines en línea”.

La lógica llevó al club a competir en Cataluña

Ana Betrián es la presidenta del club desde hace un lustro, y detalla un poco más el crecimiento progresivo de la iniciativa. “Acabamos de renovar la junta, pero sigo al frente. El club dio sus primeros pasos en el verano de 1999 como actividad en el local social, que es el baile en invierno; era una pista muy pequeña, y de baldosa. Tuvo buena aceptación, siguieron las prácticas durante el comienzo del siguiente curso y en marzo del 2000 se decidió montar el club entre diez familias, que pusieron 10.000 pesetas por casa”.

Ana abunda en la apuesta de competir en Cataluña. “Estamos federados en Lérida desde el principio, por cuestión de competitividad; no es un deporte muy practicado en Aragón, y Cataluña lidera el panorama nacional; además, estamos a media hora de Lérida, donde hay mucha afición. Mi hija empezó en el 2008 con cuatro añitos y aquí sigue; tuvimos muchos patinadores al principio, luego hubo un bajón y ahora parece que nos mantenemos”.

“El año de la pandemia –continúa Ana– no se ha competido, exceptuando una prueba de nivel, y suele haber seis cada temporada; este año apenas hemos hecho con una prueba social, interna, con mi marido y la hija menor de Manolo como jueces, en plan burbuja. Tenemos muchas pequeñas en iniciación, y eso es bueno, van cogiendo afición. Hacemos lo que podemos sin perder la ilusión, porque las niñas y sus entrenadoras lo dan todo. En las épocas más duras del confinamiento han hecho clases ‘online’, desde el comedor, el garaje... las técnicas guiaban las prácticas desde la pantalla. Nuestra entrenadora es de Alguairé, en Lérida, y se llama Lorena Jofre; también nos ayuda su hermana Carla. Tenemos buen equipo”.

Artículo inncluido en la serie 'Aragón es extraordinario'