¿Qué es más perjudicial: el papel higiénico o las toallitas húmedas?

Esto se debe a que las toallitas no se deshacen tan rápido como sería necesario y se convierten antes en un amasijo de fibras al que se adhieren jabones y grasas, creándose tapones muy difíciles de deshacer.

Así, el papel higiénico debería ser el único elemento utilizado a la hora de ir al baño, ya que está fabricado con fibras vegetales, que se descomponen en contacto con el agua y evitan problemas en las tuberías.

¿Es realmente eficaz?

Este elemento tan cotidiano, cuya falta suele ser motivo de pánico, tiene también su parte negativa. Según Rosa George, periodista y escritora británica conocida por haber impartido varias charlas TED, sugiere que el papel higiénico "mueve la porquería, pero no la elimina".

En su último libro 'The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste y Why It Matters', en el que aborda la crisis de salud pública existente en todo el mundo, poniendo de relieve que casi la mitad de la población del planeta carece de la necesidad básica de una letrina segura y decente, con las consecuencias que ello conlleva. "La diarrea mata a más niños menores de 5 años que el VIH, la tuberculosis o todas esas tres cosas juntas", explica.

A pesar de la tajante afirmación de esta autora, que invita a reflexionar sobre la higiene corporal más íntima y delicada, la limpieza en esta zona debe ser fundamental, pues la falta de ella puede provocar infecciones, desgarros y otras heridas bastante incómodas, de larga (y dolorosa) curación.

- Ir al suplemento de salud