¿Por qué sentimos asco?

Un estudio llevado a cabo por investigadores de la liderado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido) ha analizado los motivos por se siente repugnancia, comprobando que esta emoción se produce cuando personas o objetos representan un riesgo para la salud.

Comúnmente se ha asociado la repugnancia a heridas profundas, granos, comida en mal estado, insectos o, incluso, deformidades en el aspecto físico de una persona. Sin embargo, es ahora cuando por primera vez se ha mostrado que este sentimiento se produce porque se asocia a un peligro de contagio de enfermedad.

Para llevar a cabo el trabajo, publicado en la revista 'Philosophical Transactions of the Royal Society B', los expertos realizaron entrevistas 'on line' a 2.500 personas, a quienes se les presentaron 75 escenarios potencialmente repugnantes y que iban desde signos evidentes de infección, hasta lesiones cutáneas llenas de pus, objetos repletos de insectos o excrementos. Los participantes tuvieron que calificar el nivel de repugnancia que experimentaban en cada uno de los escenarios en una escala que iba desde que no sentían nada hasta que sentían un "asco extremo". De todos los ambientes presentados, las heridas infectadas y con pus fueron las calificadas como las más repugnantes. Tras analizar todos los resultados, los investigadores identificaron las seis categorías que más repugnancia producían y que, curiosamente, se relacionaban con los tipos de amenazas de enfermedades infecciosas más comunes.