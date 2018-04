Recogen más de 28.000 firmas para que Alfred no represente a España en Eurovisión

De hecho, horas después Alfred y Amaia salieron al paso de todas las afirmaciones que se estaban realizando alrededor de su figura para lamentar la "triste polémica" generada por su regalo y dejar claro que "estamos a muerte con España".

La polémica recogida de firmas ha generado todo tipo de reacciones en Twitter.

Me han mandado un change que dice: "No queremos al independentista Alfred en eurovisión". Las preocupaciones del primer mundo.

Además de incultos sois mentirosos, Alfred no es independentista, le odiáis por ser catalán. Cada vez se os ve más el plumero a los fachas. Claro que no representa a ninguna ideología política, no tiene nada de malo lo que ha dicho, al contrario, pero ya no sabéis que criticar...

Veo absurdo esta movilización contra Alfred.

Si no quereis que vaya no haber votado su canción es su momento .

Ah no que no se sabía que era independentista es verdad. Y ahora que se sabe no quereis que vaya...#ascodegente