Las explicaciones de Alfred sobre su polémico regalo a Amaia

Alfred y Amaia , una de las parejas más famosas y exitosas de la última edición de Operación Triunfo , llevan desde el pasado lunes en boca de todos. Y no precisamente por su esperada e inminente participación en el festival de Eurovisión , que tendrá lugar el próximo 12 de mayo en Lisboa . El libro ‘España de mierda’, regalo con el que Alfred quiso celebrar ‘Sant Jordi’ junto a su pareja , ha sido el responsable de colocar a los dos jóvenes en el centro del huracán. Una "triste polémica" que ambos quisieron zanjar a través de un vídeo que hicieron público en Twitter.

"El libro va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a España a ganarse la vida haciendo conciertos. Al final, no puede hacer ninguno por cómo está la cultura en España. Lo queríamos aclarar porque estamos a muerte con España. Estamos súper volcados en Eurovisión, trabajando cada día para quedar en la mejor posición y hacer un buen trabajo", explicó Alfred, que junto a Amaia encaran ya los últimos días de preparación antes del festival en el que representarán a España con el tema 'Tu canción'.

La pareja, querida por miles de fans en todo el país, ha contado desde el primer momento con el respaldo de sus seguidores, que incluyo llegaron a hacer ‘trending topic’ el hashtag #GraciasAlfredyAmaia.

"No entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona si somos libres de regalar el contenido que sea. No es un libro que habla de política, ni de independentismo. Simplemente es una sátira del país", matizó Alfred, dando por concluidas sus explicaciones.

Una aclaración que también contó con el punto de vista de Amaia, quien puntualizó que "Albert Pla es un cantautor que nos gusta mucho a los dos. Hablamos de él en la academia y también de este libro en concreto".

