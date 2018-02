Ommael ya tiene banda sonora con marca aragonesa

Hay ciertas cosas que solo te pueden pasar si vives en Zaragoza, y encontrarte con Ommael es una de ellas. ¿Quién es? Según él mismo, en una entrevista de 2015 publicada en un canal de Youtube llamado Nbhd Zgz, Ommael es “conciencia silenciosa, goce infinito, paz asombrosa, felicidad inconmensurable, sin medida. […] Es todo: pasado, presente, futuro”. Y añade: “esa esencia que soy yo, es lo que tú eres también”.

Con estas palabras se define un asiduo veterano de las calles de Zaragoza que pasea con su bici repartiendo sabiduría astrológica, anteriormente en formato físico con unas cuartillas de papel y desde siempre acompañada de un largo discurso sobre qué hacemos en la tierra y cuál es nuestro destino.

Pocos documentos hay que puedan arrojar luz sobre la vida terrenal de Ommael. No obstante, además del documento gráfico ya mencionado en el que se define a sí mismo, existe una entrevista de 2014 de un –entonces- estudiante de Periodismo en la Universidad San Jorge, Javier Monge, que publicó en su blog ‘A ras de suelo’ y tituló el ‘ángel caído’, y que se hizo todo lo viral que la tecnología le permitió en aquel momento, entre el público joven zaragozano. En la entrevista, Monge descubría que su cumpleaños es el día cuatro de febrero, por lo que, calculando, ahora tendría 56 años; y su verdadero nombre sería Luis Miguel Lambistos Roca.

Lo que comenzaron siendo espontáneas charlas en parques, bares, paradas de autobús, bancos y paseos lo han condecorado como un personaje popular del callejero zaragozano, razón por la que el grupo 'Vruma' de Zaragoza decidió dedicarle una canción con su nombre, que Ommael tuvo la oportunidad de escuchar en uno de sus conciertos.

"Cuando nos encontramos por la calle a Ommael le dijimos: hemos compuesto una canción, está dedicada a ti, la vamos a tocar en el concierto, es en el Harlem, pásate si quieres, estará guay...", comienza Juan Casaos, segunda guitarra del grupo zaragozano. “Me lo encontré a la salida del instituto el mismo día del concierto y se lo recordé. Nadie tenía esperanza de que viniera, porque es un alma libre… Pero se presentó y fue una pasada. Ellos tocando y él bailando… Fue un espectáculo”, prosigue Diego Sánchez, actual cantante del grupo.

Al terminar, los cinco jóvenes le preguntaron a homenajeado qué le había parecido la canción, a lo que respondió que, en palabras de Diego Mediel, el batería del grupo: “aunque este tipo de música no es la que suele escuchar, le gustó mucho". Eso sí, “el público siente muy suya esta canción, porque son de Zaragoza y lo conocen, y se vienen muy arriba en los conciertos”, añade. Y se suma el bajista, Jorge Andrés: “Ommael nos animó a seguir con nuestro propósito puesto que era muy buen año para los talentos musicales, porque estaba la constelación de Neptuno en el cielo”.

En su canal de Youtube puedes escuchar la versión original del tema 'Ommael', más rockera en comparación con el acústico que se ha grabado en el plató de Herado TV para la ocasión.

‘Vruma', humor y reivindicación

Juan Casaos (segunda guitarra), Diego Sánchez (voz), Fernando Muñoz (primera guitarra), Jorge Andrés (bajo) y Diego Mediel (batería) tienen entre 19 y 21 años y componen el grupo zaragozano ‘Vruma’. Su tema ‘Ommael’ forma parte de una primera etapa musical dedicada al ‘rock and roll’, que se inició hace dos años, y a la que pertenece su maqueta ‘Reyes del Olvido’.

Comenzaron su andadura musical “para pasar tiempo juntos y tocar un poco de todo” y, poco a poco, han ido cambiando integrantes y definiéndose. “Con la voz de Diego podemos acercarnos al estilo que queremos, algo más duro, más grunge-metal. La maqueta estuvo en venta en sus inicios y le tenemos mucho cariño, pero ahora nos sentimos más identificados con este nuevo estilo”, explica Fernando Muñoz.

A pesar de su juventud, hay cosas que ya tienen muy claras: “últimamente la música está tirando hacia zonas muy comerciales y se guía mucho por el dinero. Nosotros queremos transmitir que lo más importante a la hora de hacer música es la pasión. Hay mucha más música que no es comercial desde los locales de ensayo, desde la calle, en salas de concierto, entre amigos... En definitiva, -artistas anónimos- a los que se le debería dar una oportunidad”, comenta Muñoz.

Y a su discurso se suma Sánchez: “Hay muchos grupos en Zaragoza que se merecen una oportunidad y te sorprendes porque hay gente con mucho talento y no se aprovecha. Hay una dificultad muy grande a la hora de sacar canciones y grupos que despunten. Somos muchos y la gente no lo sabe, no lo sabemos ni nosotros. Así que esperemos que algún día las cosas cambien y se apueste más por la música en directo y la música en las salas y no solo se espere a que un día llegue el milagro y que uno de nosotros salga a la luz porque eso ocurre una vez entre un millón”.

Eso sí, entre las reivindicaciones encuentran también un lugar para el humor: “Continuando con el estilo de la canción de Ommael, otro personaje que se merecería otra canción es Manolo Cabeza Bolo o los hombres que van con el crucifijo por Independencia”, bromea Mediel.

Ahora la pregunta es…. ¿Llegará a sonar ‘Ommael’ en las discotecas de Zaragoza como lo hace ‘Lo malo’?

