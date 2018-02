'Lo malo' de Aitana y Ana Guerra triunfa también en la noche zaragozana

Un ejemplo es el de una discoteca de Zaragoza, este jueves noche:

Ya auguró la directora de la academia, Noemí Galera, que la canción compuesta por Brisa Fenoy iba a causar sensación el próximo verano. "Lo va a petar en las terrazas", les dijo la profesora a Aitana y Ana, que no parecían muy entusiasmadas en un principio con el ritmo latino. Pero no ha hecho falta llegar a agosto: este regaetton ya es viral y arrasa en plataformas digitales como Spotify, donde ocupa el primer puesto en la lista de España, está entre los diez primeros del mundo y ha añcamzado casi 1.300.000 reproducciones en apenas cuatro días... Y las intérpretes ni lo saben ni imaginan que su canción va camino de ser la más escuchada de todas la historia de Operación Triunfo.

'Lo Malo' ya lleva +1.270.000 reproducciones en Spotify, al paso que va en breves será la canción más escuchada de todo OT #OTDirecto2F pic.twitter.com/XFdAjCvah8 — Khal | #AnaWarGanadora (@PuraSombra_) 2 de febrero de 2018

La compositora Brisa Fenoy, que sí es consciente del éxito porque no está dentro de la academia como las dos candidatas a ganar esta edición del concurso de OT, aplaude el éxito increíble cosechado en tiempo récord.

“Lo Malo” no ha resultado ser así y ha sido “Lo Bueno” que lo está petando en las plataformas digitales. Agüita este verano!!! Solo espero escucharla en Lisboa en el Euroclub si finalmente podemos asistir. @BrisaFenoy #OTDirecto1F #eurovision2018 #eurovisionot pic.twitter.com/w0f0d1jnAt — Tony Rojas (@TonyRojas) 1 de febrero de 2018

Tal vez uno de los secretos del éxito está en el mensaje que la compositora quería lanzar con este tema: "Quiero que se baile una canción de libertad de la mujer y no de opresión". Así, invita a no tener escrúpulos para sacar "lo malo" de nuestras vidas, en todos los sentidos, y quedarse con lo positivo.

Letra de Lo Malo, de Brisa Fenoy, interpretada por Aitana Ocaña y Ana Guerra

Voy a salir, no más fingir, no más servir

La noche es pa' mí, no es de otro

Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás

Si me llamas No respondo

Tira porque te toca a ti perder

Que aquí ya se perdió tu game

Tiro porque me toca a mí otra vez

Solo con perderte ya gané

Pero si me toca, toca, tócame

Yo decido el cuándo, el dónde y con quién

Que voy a darme a mi de una (y otra y otra) vez

Lo que tanto me quité / que pa’ ti tan poco fue

Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar

Porque tu boy boy me has hecho rabiar

Y yo voy, voy, voy lista pa’ bailar

Y tengo claro que no me voy a fijar

En un chico malo no, no, no

Pa’ fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no

Tú ya no estás dentro de mí

Se han podrido las flores aquí

Ahora, ya no quiero rosas

Soy el león que se comió las mariposas

Tira porque te toca a ti perder

Que aquí ya se perdió tu game

Tiro porque me toca a mí otra vez

Solo con perderte ya gané

Pero si me toca, toca, tócame

Yo decido el cuándo, el dónde y con quién

Que voy a darme a mi de una (y otra y otra) vez

Lo que tanto me quité / que pa’ ti tan poco fue

Y yo voy, voy, voy lista pa' bailar

Porque tu boy boy me has hecho rabiar

Y yo voy, voy, voy lista pa’ bailar

Y tengo claro que no me voy a fijar

En un chico malo no, no, no

Pa' fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no

En un chico malo no, no, no

Pa' fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no

Yo no te miro, y tú me vas a ver

Yo no te escucho, y tú me vas a oír

Paso de largo yo voy a por mí

Esta noche bailo mejor sin ti

Yo no te miro, y tú me vas a ver

Yo no te escucho, y tú me vas a oír.

Paso de largo y paso de ti

Esta noche bailo solo para mí

En un chico malo no, no, no

Pa' fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no

En un chico malo no, no, no

Pa' fuera lo malo no, no, no, no

No quiero nada malo no, no, no

En mi vida malo no, no, no

Pa' mala yo

Pa' mala yo

Pa' mala yo

Pa' mala yo

Pa' mala yo

Pa' mala yo

También está creciendo el interés por conocer otras piezas compuestas por Brisa Fenoy (Algeciras, 1991). 'Ella', que nació en junio pasado, y lo interpreta la propia compositora, destaca por su delicadeza: