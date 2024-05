Victoria Federica se sincera en una entrevista con Vicky Martín Berrocal: "Mi madre es un ejemplo de todo, quiero ser como ella"

"No puedo estar más feliz, ni mas agradecida de que estés aquí. Cuando empecé todo esto -el podcast 'A solas con'- siempre te tuve en mente, aunque sabía que era algo complicadísimo". Así comienza Vicky Martín Berrocal su tercera temporada de su proyecto más personal y lo hace con una invitada de lujo, Victoria Federica Marichalar, que se sincera en una profunda entrevista audiovisual en exclusiva para su 'podcast'.

Ellas ya se conocían por una amiga en común, así que eso le ha generado a la sobrina de Felipe VI más tranquilidad y seguridad a la hora de elegirla. No obstante, reconoce que es una chica reservada. "Hay gente que se piensa que soy muy echada para 'alante', pero en realidad no es para nada eso, porque soy la tía más tímida del mundo, soy supercortada, me cuesta un montón abrirme", cuenta Victoria.

En la entrevista realizada en el hotel Four Season de Madrid, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha definido como una persona cariñosa, legal y leal.

Es una figura mediática y reconoce que a veces se siente "enjaulada". "Estoy más pendiente de lo que pase alrededor que de nuestra conversación", explica Victoria. Como ejemplo, cuenta que no puede salir con un amigo a solas a la calle porque ya le dicen que es su novio. "Hay muchos titulares que no son verdad, tergiversan todo lo que digo".

Las cámaras la persiguen e incluso ha tenido alguna mala experiencia. "El otro día estaba en el coche y había una cámara al lado. Le puse la mano en la cámara para decirle que no sacara la matricula de mi coche y ya dijeron que había pegado a la cámara", explica algo decepcionada. En su escapada al sur de España para disfrutar de unos días de descanso y diversión con amigas con motivo del puente de mayo, tampoco se separo de ellas.

En los casi 50 minutos de conversación con Vicky Martín Berrocal explica que hace terapia, aunque no frecuentemente, y que esto le permite cargar pilas. Se apoya en sus amigas cuando está "así así", aunque también en su familia. "Mi madre es un ejemplo de todo. De mayor quiero ser como ella", reconoce aunque afirma que también aprende mucho de su padre y que él es el "culpable" de su pasión por la moda.

A su único hermano, Froilán, le dedica las palabras más bonitas de la conversación: "Creo que es mi mejor amigo. Es una persona vitamina, literalmente. Me siento protegida con él, me alegra el día". Su familia es lo más importante. "Prefiero que me critiquen a mí a que critiquen a cualquier persona de mi familia", confiesa.

"Más que un título heredo los valores que me ha dado mi familia, mis abuelos, mis padres, mis primos, mis tíos... porque al final de todos ellos aprendo algo bueno".

Todavía no se ha independizado y vive con su madre. Son amigas y el mejor momento para ella era cuando montaban a caballo y estaban en el campo, "porque era paz".

Aunque otro lugar que significa paz para ella es la iglesia, "no me escondo en eso". Cree en Dios y va a misa todo lo que puede, aunque le gustaría ir más.

Victoria Federica de Marichalar, nieta y sobrina de reyes, ha sido uno de los fichajes estrellas que participará en la quinta temporada del programa de Antena 3 El Desafío. "Me lo estoy tomando súper en serio, no pensaba que me lo iba a tomar así. Estoy llorando muchísimo. Me emociona, soy de lágrima fácil", explica Victoria Federica, emocionada por esta experiencia.