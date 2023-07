Vicky Martín Berrocal cambia de 'look' y se pasa al corte de pelo que rejuvenece a los 50

Lucir un cabello largo y sano implica dedicarle unos cuidados para los que no siempre se dispone de tiempo. Además, hay quienes piensan que, con la edad, hay que ir deshaciéndose de la melena para dar paso a cortes más favorecedores. Este es el caso de Carolina Herrera, quien asegura que, a partir de los 40, ni bikini ni pelo largo. En una posición totalmente contraria encontramos a quienes reivindican el pelo largo a cualquier edad y una de ellas es Vicky Martín Berrocal, conocida en diseñadora en España, quien siempre ha lucido una melena XL en la que ha innovado con flequillos y capas. Sin embargo, ahora que ha cumplido los 50 años, parece haber cambiado de opinión tal y como la propia diseñadora ha asegurado en su Instagram.

La diseñadora andaluza ha apostado por un cambio de 'look' radical que ha sorprendido a sus miles de seguidores... ¡Al tiempo que les ha encantado! Vicky Martín Berrocal ha decidido eliminar unos cuantos centímetros de su melena para unirse a una de las tendencias de corte de pelo más estilosas: el corte bob que tanto triunfa entre las famosas. Una de las razones que le han podido llevar a tomar esta decisión es que es muy favorecedor para las mujeres de más de 50 años.

Con este cambio, la diseñadora da un nuevo aire a su melena, puesto que estaba acostumbrada a un cabello largo y oscuro que siempre le ha caracterizado. También era habitual verla en eventos con un 'clean look', ese moño bajo tirante y con raya al medio que tan perfectamente peinado llevaba. Sí que Berrocal se había atrevido en alguna ocasión con un tono más cobrizo, unas mechas e, incluso, flequillo, pero nunca antes había apostado por cortar por lo sano.

Con este nuevo cambio de década, la diseñadora ha apostado por una de las últimas tendencias capilares que le alejan del estilo más tradicional, sumándose así a la fiebre por el bob que lucen otraS ‘celebrities’ como Zendaya, Aitana o Chiara Ferragni. Vicky se dejó guiar por María Roberts, una de las peluqueras favoritas de las famosas, y, por supuesto, no dudó en grabar todo el proceso y compartirlo con sus seguidores por 'stories'. En este proceso, vimos a la diseñadora sufrir con el corte de cada mechón, aunque, por lo que parece en su 'feed', está más que satisfecha con el resultado.

¿Qué significa corte de pelo bob?

La versión original de este corte establece que se trata de una opción de media melena corta, donde los laterales son más largos que la del nacimiento del cabello en la zona posterior. En esta tendencia, la nuca se trabaja degradada como un cabello corto. Tal y como mostró la propia 'socialité' en su cuenta de Instagram, las manos de la estilista profesional empezaron este corte subiendo poco a poco el largo de su melena hasta llegar a un corte 'midi'. Después pasaron a un 'long bob' hasta llegar a dejar los mechones por encima de la clavícula, momento en el que se ve a la propia Vicky asombrada ante el cambio.

Claro que, una vez superada la impresión, el corte no puede haberle sentado mejor a la diseñadora. Gracias a esta propuesta bob, luce su imagen más fresca, sofisticada y rejuvenecida. Al quitarle peso y volumen a su melena, además, se trata de un corte ideal para el verano. La propia Vicky aseguró a sus seguidores en Instagram que cumplir 50 años tenía mucho que ver con esta decisión. Eso sí, las reacciones no se han hecho esperar y han sido muchos los que han compartido con la 'socialité' las buenas impresiones sobre su cambio de 'look'.

¿A qué tipo de rostro le queda el corte bob?

Este corte básico que ha elegido Vicky Martin Berrocal es muy favorecedor para las mujeres de 50 años, pero hay unos rasgos faciales determinados a los que les sienta aún mejor. Las caras alargadas, ovaladas o de tipo diamante encajan a la perfección con este corte. De hecho, para las primeras, el bob ondulado es la mejor opción, mientras que las segundas pueden variar de un estilo a otro. Las últimas se verán mucho más favorecidas con un liso impecable o las puntas levemente onduladas.

Quienes tengan unas facciones cuadradas también pueden verse favorecidas por este corte, siempre que sea con textura y volumen en la parte superior como el 'french bob'. En este caso, se deben evitar los cortes que queden a la altura de la barbilla.

Los cortes de pelo más favorecedores para las mujeres de 50 años

Con este cambio de 'look', Vicky Martín Berrocal ha demostrado que el bob sí es para las mujeres mayores de 50. Sin embargo, no es el único corte que favorece a las mujeres maduras. De hecho, el cabello es capaz de rejuvenecer el aspecto siempre y cuando se escojan los adecuados. El bob corto con ondas, una variante sencilla de la apuesta que ha hecho la socialité, es uno de los primeros, por su facilidad. Además de rejuvenecer, aporta un extra de volumen. Otra opción muy versátil es un 'pixie' largo con flequillo, una propuesta muy fresca que deja la parte de la nuca más larga.

La versión 'curly' del bob es otra de las más populares, sobre todo para quienes han apostado por definir sus rizos al máximo. Y, si se prefiere la melena larga, el corte escalado es muy favorecedor si se tiene mucha cantidad de cabello. Con ello, el contorno del rostro queda enmarcado y escalado y luego la zona media se capea.