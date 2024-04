Candela Peña, protagonista de 'El caso Asunta', no verá la serie y la culpa la tiene una escena

La plataforma de pago Netflix vuelve a llevar a la ficción un caso real de asesinato. Durante los últimos años estas producciones se han convertido en sinónimo de éxito como fue el caso de El cuerpo en llamas, que revivió el crimen de la Guardia Urbana. Esta vez se trata del caso Asunta el que salta a la ficción. La serie homónima tiene como protagonista a Candela Peña que da vida a Rosario Porto, condenada por el asesinato de su hija adoptiva en 2013.

La polifacética actriz se encuentra en medio del tour de programa en programa para promocionar la serie y ha vuelto a La Resistencia de David Broncano. La que fue colaboradora de este, estuvo el martes por la noche y dio uso de su gracia y desparpajo a lo largo de su emisión. Pero una vez que se adentraron en la serie reveló algunos detalles de la grabación.

La protagonista ha destacado que ha realizado un trabajo inmersivo de diez meses en los que ha trabajado con lingüistas para perfeccionar el acento gallego y conocer mejor a su personaje. La actriz también ha revelado que una de las escenas compartida con Tristan Ulloa, quien da vida a su marido Alfonso Basterra, la considera como "la mejor de su vida".

A pesar de estar orgullosa de su trabajo interpretativo, ha querido revelarle a Broncano que no verá la serie. Esto se debe tal y como ha dicho la actriz al sentirse "decepcionada al ver una escena" que le había costado mucho de interpretar y por la cual se sentía orgullosa del trabajo realizado. Esto se debe como ella misma ha contado: "Hay unos montadores que hacen sus ferias de abril. La habían montado como un 'tiktok'. Hablo de sinceridad. Para que me dé un ictus no veo la serie. Con otros personajes no me ha pasado, pero con Rosario Porto he estado 10 meses... Lo he visto más dinámico de lo que esperaba. No la veo yo y ya está, el público sí debe verla".

'El caso Asunta' se estrena el viernes 26 de abril en la plataforma de pago Netflix y cuenta con grandes nombres del cine español como Tristan Ulloa, como Alfonso Basterra, padre adoptivo de la víctima y también acusado de asesinato. Los actores Javier Gutiérrez y María León completan el reparto.