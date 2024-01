Víctimas de la casa cuartel: "El documental de Josu Ternera es un lavado de imagen"

‘No me llame Ternera’, el documental sobre el dirigente de ETA Josu Urruticoetxea, alias Josu Ternera, basado en una entrevista del periodista Jordi Evole, no ha arrastrado entre sus espectadores a las víctimas del atentado de la Casa Cuartel (ocurrido el 11 de diciembre de 1987) de Zaragoza para verlo en Netflix, donde se estrenó el pasado 15 de diciembre.

Aun así, algunos de los 88 heridos y familiares de los 11 muertos (seis de ellos menores), que provocó el comando Argala de la banda terrorista al colocar 250 kilos de amonal, lo han visto. Algunos quieren opinar y otros prefieren callar. Un tercer grupo han optado por no verlo.

Josu Ternera, de 73 años, niega en el documental su participación en el atentado que marcó la capital aragonesa en los 80. Aun así, la fiscalía le pide 2.354 años de cárcel: 30 por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumados y 23 por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado.

De hecho, hoy tendría que haber acabado el juicio del atentado en la Casa Cuartel en la Audiencia Nacional (estaba previsto los días 9, 10 y 11 de enero) Ternera fue detenido en mayo de 2019 en los Alpes franceses, cuando llevaba huido desde 2002. Pero como tiene otra vista pendiente en el país vecino su extradición se dilatará.

Francisco José Alcaraz, diputado por el grupo parlamentario de Vox, sufrió la masacre del atentado con la pérdida de sus dos sobrinas, gemelas de tres años (Esther y Miriam),y de su hermano Ángel, que era un adolescente de 17, y tiene claro que no lo verá. “Ni lo he visto ni veré un documental sobre el asesinato de mi familia ni de este terrorista. Me produce la máxima repugnancia, tanto por quien le da voz como por los que lo emiten. No lo veré por salud mental”, responde el diputado por Jaén.

Francisco José Alcaraz VOX

"Es un lavado de imagen para Ternera"

Para Beatriz Sánchez, quien sufrió el atentado con su familia cuando apenas tenía 5 años, “el documental es una forma de lavar la imagen del terrorista” y considera que hasta el hecho de que reconozca haber participado en el asesinato del alcalde de Galdecano, Víctor Legorburu, en 1976, (un crimen por el que nunca fue procesado y se sobreseyó por la Ley de Amnistía en 1977) “no le afecta porque está prescrito”.

“Me hizo gracia eso de que le dio mucha pena lo de los niños (que había seis en Zaragoza), pero lo normal es que vivieran con sus padres (en la Casa Cuartel). Me chocó que cuando le dijeron la fecha del atentado (12 de diciembre de 1987) se tocó el ojo, como si fuera a salirle una lágrima y estuviera arrepentido, aunque en realidad dice que no intervino en este atentado”, critica la víctima. “Si reconociera su vinculación sabe lo que pasaría en el juzgado y por eso es un lavado de cara. Tiene un juicio pendiente y no iba a ir en contra de sus declaraciones (judiciales)”.

Esta víctima tenía claro que no podía negarle este documental a su hijo de 8 años (J.M.A.S.) porque siempre le ha llevado a la plaza de la Esperanza, le recuerda lo que antes había allí, un edificio donde vivía su familia. “Cuando fueron con el colegio al Museo de los Bomberos, mi hijo contó a sus compañeros que su mamá vivía allí (al ver la imagen del atentado)”, señala la madre.

Exposición de fotografías en el Museo del Fuego que retrata el trabajo de los Bomberos de Kiev en la guerra de Ucrania H. A.

Además, Beatriz Sánchez considera que el documental de Josu Urruticoetxea está lleno de estrategia judicial y política. “Llega a decir que el atentado de Hipercor fue un error y en ETA se sabía lo que era”, critica esta mujer quien asume acumular “rabia” e “impotencia” tras verlo. “Dice que vive en la zona sur de Francia (donde se graba) y no en París (lugar del tribunal que lo sacó de la prisión) porque allí tenía que ir a firmar al juzgado. Entiendo que será autorizado porque está en libertad condicional”, señala.

Lo que tiene muy claro esta víctima es que la extradición de Josu Ternera a España para ser juzgado en la Audiencia Nacional no se producirá “durante esta legislatura” por el apoyo que ha recibido el presidente socialista Pedro Sánchez de Bildu, que “se ha convertido en un partido aliado”. En esta opinión coincide con muchos de los afectados, como Pilar Ballarín.

José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, en el palacio de Justicia de París en 2021. Efe/C. Petit Tesson

“Han apoyado los acercamientos de presos al País Vasco y su libertad antes de hora. Con Ternera pueden haber pactado que no se le toque y que eso sea una línea roja que no se puede cruzar”, denuncia. “No sé si durante estos cuatro años de legislatura el cáncer le va afectar porque en el documental lo vi demasiado bien o quizás tiene mucha suerte con la terapia que le dan”.

El periodista "mide sus palabras" por "la audiencia"

Respecto la actitud del periodista Jordi Evole, la víctima apunta que “medía sus palabras” por los efectos que pudiera tener sobre la audiencia”. “El periodista le dijo dos veces Josu Ternera y él le advirtió que no le siguieran llamando así, aunque en realidad Évole le precisó que se lo decía por el contexto, porque se referían a él”, valora.

El Festival de cine de San Sebastián proyectó 'No me llame Ternera', una entrevista de Jordi Évole con el exidirigente de ETA, Josu Urrutikoetxea. Title EP

Beatriz Sánchez, que se apoya en una muleta, propuso recientemente poder contar a los estudiantes de 15 y 16 años (tercero y cuarto de ESO) lo que supuso el terrorismo para España en los 50 años trascurridos desde el inicio al final de ETA.

“Lo haremos en los colegios de la fundación de las Hermanas de la Caridad, me lo han aceptado”, destaca la madre que lleva a su hijo a ‘las Paulas’, en la calle San Vicente de Paúl. “Ya están en contacto con la Asociación de Víctimas de Terrorismo”.

Otra miembro de la AVT que sufrió el mismo atentado reconoció que había visto el documental porque tenía mucho interés pero había decidido “no hacer declaraciones”.

"Paso página y necesito desintoxicar"

Mientras tanto, otras víctimas como Pilar Ballarín, hermana del guardia civil José Ignacio Ballarín (de 31 años) y tía de Silvia, de 6, que fueron asesinados en el atentado, teme que al final “no haya juicio a Ternera porque es el eterno etarra que un día aparece y otro resulta que tiene una “enfermedad”.

Ante esa coyuntura, ella no ha visto el documental. “Paso página y necesito desintoxicarme porque no puedo estar siempre en el punto de mira de ETA”, valora la víctima, quien ya estuvo presente en alguno de los juicios en la Audiencia Nacional a otros etarras implicados en el atentado. “Otras veces te lo tomas a pecho pero ahora he decidido no verlo”, reconoce Pilar Ballarín.

Pilar Ballarín, víctima de ETA en la Casa Cuartel

Tampoco al guardia civil Pascual Grasa, de 64 años, quien detectó el coche bomba aparcado y salió a detener al terrorista Henry Parot a las 6.00 de aquella mañana fría del 12 de diciembre de 1987, le apetece ver lo que tenga que decir el terrorista. “Esos personajes son indignos para mí y para pasarlo mal prefiero no verlo”, reconoce. “Al mismo tiempo que no se debería tener en cuenta lo que pueda aportar un asesino. Me parece ilógico y fuera de contexto. Ahora van de héroes”.

“Cómo víctima, sigo sufriendo, nunca estuve preparado para serlo. Necesito justicia, no que se silencie como si no hubiera pasado nada”, proclama el guardia civil retirado. “Sí debería haber más documentales y más información para la gente joven de este país... Saben poco o nada de los años crueles del terrorismo y se permiten actos de homenaje a terroristas”.

De hecho, Pascual Grasa, quien sufrió los efectos de la explosión durante muchos años hasta que lograron extraerle la metralla de la cara, cree que con los actos de homenaje se genera “un profundo dolor” a las víctimas, aunque las instituciones tienen resortes “para prohibir los enaltecimientos”, pero en los políticos ve “falta de voluntad”.