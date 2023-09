Víctima del atentado de la Casa cuartel: “Veré el documental de Ternera aunque me dé rabia, pero donde quiero oírlo es ante el juez” 

Las víctimas de la Casa Cuartel de Zaragoza se tranquilizaron el 16 de mayo de 2019 cuando el miembro de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, fue detenido en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses. Hasta entonces permanecía fugado a Francia desde 2002, cuando era diputado de EH en el Parlamento vasco (dentro de la Comisión de Derechos Humanos).

Quería evitar así que lo juzgaran por la masacre cometida en el cuartel de de la Guardia Civil de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, que segó la vida de once personas, seis de ellos menores de edad. Josu Ternera todavía está pendiente de un juicio en Francia para ser trasladado a España. En medio de esta situación judicial, en la que se encuentra en libertad provisional, ha sido entrevistado por Jordi Evole para Netflix (lo estrenarán el 15 de diciembre), bajo el título de ‘No me llame Ternera’ y se pudo ver el pasado sábado en el Festival de Cine de San Sebastián. Su visionado no ha dejado indiferente a nadie.

Lucía Ruiz, delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Aragón, apenas tenía 5 años cuando estaba con su familia en el cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, ubicada en la avenida de Cataluña, y explotó una bomba de 250 kilos que fue activada a distancia por un comando de ETA.

Todos los etarras que cometieron el atentado fueron condenados, salvo Josu Ternera, para quien se fijaron el 9, 10 y 11 de enero de 2024 para celebrar su juicio en la Audiencia Nacional. Pero el proceso de su traslado pendiente de Francia se va a dilatar y esas fechas de la vista oral se han suspendido.

"Primero hemos rechazado siempre que a los terroristas se les diera voz en los medios de comunicación porque no es adecuado, tanto a título personal como portavoz de la Asociación (de Víctimas de Terrorismo en Aragón). Creo que a quien se le debería dar es a las víctimas", apunta Lucía Ruiz.

Repecto a las críticas de si Jordi Evole con el documental había realizado "un blanqueado" al miembro de ETA , la víctima aragonesa señala que basta ver el título del mismo: ‘No me llame Ternera’. "Tengo mis serias dudas de que no pueda ser un blanqueo de la figura de propio Josu Ternera, su papel dentro de la organización y su vinculación según qué atentados", critica. "Sin ver el documental, no puedo decir mucho más".

Al haber confesado José Antonio Urrutikoetxea en el documental que cometió el asesinato del alcalde de Galdácano Víctor Legorburu, un crimen ocurrido en 1976 por el que nunca fue procesado y que fue sobreseído por la Ley de Amnistía de 1977, Lucía Ruiz considera que su reconocimiento es nulo "al no tener ninguna repercusión judicial" y su validez es escasa. "Es como si admitieras ahora no haber hecho los deberes de primero y su repercusión actual es nula", compara.

Asimismo, la víctima del atentado de la Casa cuartel de Zaragoza critica que no se haya llamado a ninguno de los afectados en el documental de Jordi Evole, ya que considera que mientras Ternera no se siente en el banquillo, "no será un punto final" pero "sí cerrará un capítulo". "La herida sigue estando aquí, pero pensaré que, por lo menos, está respondiendo ante la justicia y no pululando por ahí como ha estado 19 años hasta su detención en los Alpes", agrega.

Lucía Ruiz menciona las declaraciones del exmiembro de ETA que llevan a titular el documental para que no lo llamen Josu Ternera sino José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea y considera que así “se blanquea hasta su nombre” porque con ese cambio ha renunciado el nombre (el apelativo) que "él mismo se ha puesto como uno de los jefes de la banda terrorista".

"Ternera ha sido un personaje muy importante de la organización terrorista ETA de cara a la sociedad. No se puede olvidar que él leyó el comunicado final (en 2018) y estuvo huido de la justicia española 17 años tras su fuga del año 2002 cuando se le llamó a declarar por la casa cuartel (de Zaragoza) que acabó con la detención en Sallanches en 2019”, incide en la historia del exmiembro de ETA. “Sin haber visto el contenido (del documental), tengo claro que el relato debe ser de las víctimas del terrorismo”.

Retraso de un extradición desde Francia

En esta coyuntura, el estreno del documental coincide con la decisión de las autoridades francesas de que se reconstruya el proceso judicial de José Antonio Urrotikoetxea por la causa pendiente en el país vecino y la suspensión de los días de juicio en la Audiencia Nacional por el atentado de la Casa cuartel de Zaragoza en enero de 2024. "Suponíamos que ese proceso no se podía celebrar si tenía alguna causa judicial pendiente en Francia y no se le podía extraditar. Esa fecha era provisional y no se podía materializar su extradición", reconoce.

Aun así, la víctima aragonesa tiene la esperanza de que su entrega se produzca para el juicio en España y no quiere pensar lo contrario, si bien conoce que detrás del acusado "tiene un problema de salud detrás, con un cáncer" y puede vivir vigilado por la Policía en una vivienda en París. "Espero que se produzca esa causa pendiente en Francia y lo traigan a España", resume.

Pero en esta coyuntura de tener un acusado con causas pendientes, Lucía Ruiz cree que donde quiere oírle es "en la Audiencia Nacional" y no en un documental. "Voy a ver el documental aunque me cabree y me pueda dar rabia, pero para criticarlo con un juicio de valor. Me puede la curiosidad sobre lo que dice", destaca. "Estoy casi segura de que no me gustará porque donde quiero escucharlo es delante de un juez".

Respecto a las personas que lo han visto, entre las que hay varias víctimas de terrorismo, coinciden en que ‘No me llame Ternera’ no limpia su imagen, incluso si lo ha blanqueado. "No me da miedo escucharlo, es emblemático que se vea en el Festival de San Sebastián , pero me parece reprochable que se entreviste a un terrorista con una causa pendiente y se emita en un lugar de proyección nacional porque pueden acceder muchos jóvenes a verlo en cadenas como Netflix", critica.

"El relato de las víctimas de terrorismo debemos contarlo nosotros y que prevalezca, no un terrorista que ha intentado matarnos o lo haya conseguido y ostenta tanto la autoría intelectual como material", denuncia la portavoz de la Asociación de Víctimas de Terrorismo en Aragón.