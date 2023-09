La Fiscalía no visionará el documental de Évole sobre 'Josu Ternera' porque no ve delito

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha señalado este jueves que no visionará la entrevista del periodista Jordi Évole al ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias 'Josu Ternera', tal y como solicitó Dignidad y Justicia (DyJ) porque la Constitución "reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos". Añade que no ve infracción penal alguna en esa pieza audiovisual.

En un decreto firmado este jueves por la teniente fiscal de la AN, Marta Durántez, recogido por Europa Press, explica que sobre el asunto se han abierto y archivado las diligencias preprocesales, y que descarta revisar el documental antes de su emisión en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Responde así a la misiva enviada por Dignidad y Justicia (DyJ) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le solicitaban que se hiciera un visionado del documental por si en el mismo "se pudiera cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a sus víctimas".

Recordaban que el ex jefe de ETA tiene un proceso judicial activo y que el Ministerio Público le imputa 11 delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa -tantos como heridos en el atentado de Zaragoza-. Además, indicaban que se solicita para él una pena de 2.354 años de prisión.

Libertad de prensa

Pero en su decreto, la Fiscalía, tras señalar que es la competente para analizar este asunto, recuerda que el artículo 20 de la Constitución protege el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", el derecho a "la producción y creación literaria, artística, científica y técnica" y a "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Añade que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de "censura previa" y que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Así, y citando que existe libertad de prensa, recuerda que la limitación de ese derecho "en ningún caso puede basarse en hipótesis o suposiciones de la comisión de un determinado delito, careciéndose de indicio alguno que lleve a tal conclusión".

En este sentido, Durántez apunta que lo que pide la asociación de víctimas es una "investigación prospectiva basada en las circunstancias de la persona entrevistada", y concluye que tras el examen de la carta remitida, "procede dictar decreto de incoación y archivo de las presentes diligencias, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal alguna y no acceder a la petición interesada de visionado previo de la entrevista".

'No me llame Ternera'

'No me llame Ternera', documental codirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, inaugurará 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián y completará esta sección que incluye otros 19 largometrajes españoles destacados del año. La película ofrece una entrevista exclusiva de Évole con 'Josu Ternera', y brinda una "dura e inédita mirada" a su trayectoria como dirigente de la organización terrorista ETA.

El filme, programado en estreno mundial, aborda también "algunos de los momentos decisivos de ETA" hasta su disolución en 2018, según detallan desde el certamen donostiarra. Además, la "tensa y exhaustiva" conversación con Urrutikoetxea permite a una víctima de ETA resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.

Este mismo jueves ha trascendido que asociaciones de víctimas del terrorismo y varios sindicatos de la Policía y la Guardia Civil han reclamado que 'Josu Ternera' donde tiene que hablar es ante la Audiencia Nacional (AN) y no en un documental.