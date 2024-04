Javier Gutiérrez: "La interpretación me ha servido para ahorrar dinero en terapeutas"

'Pajaros', la nueva película de Javier Gutiérrez narra la historia de un viaje a través de Europa de dos desconocidos que van en busca de una grulla inalcanzable y un futuro impredecible. El actor, que protagoniza el filme junto a Luis Zahera, ha visitado este pasado lunes la capital aragonesa para participar en un coloquio en los cines Palafox de Zaragoza y conversar sobre este largometraje.

En este largometraje Luis Zahera y usted interpretan a un par de pájaros de cuidado, dos personajes que emprenden una huida hacia adelante… ¿Cómo definiría esta ‘road movie’?

Fue un viaje literal y de alguna forma nos ayudó muchísimo, no solo a terminar de entender a los personajes, sino también a entender como actores y personajes la historia. Fue cronológico, que no siempre se suele hacer así en el cine, sino todo lo contrario, y la producción hizo un esfuerzo para que fuese así y nos ayudó muchísimo tanto a Luis como a mí, y por ende a que el público comprendiese la historia.

¿Cómo vivieron el viaje durante la filmación?

Resultó muy placentero la verdad. Le doy mucho valor a los compañeros de viaje y a que hubiese un gran entendimiento y una química entre Luis y yo que se nota a la hora de ver la película. Atravesamos tres países con ocho lenguas diferentes, esa torre de Babel que hacía que los actores en algún momento también nos sintiéramos tan perdidos como los personajes. La película aborda una historia que nos atañe también a los dos. Somos actores de mediana edad y, de alguna forma, nos sentimos representados. Estamos en un momento en que la ola de la vida nos pasa por encima, va a toda velocidad, y es muy complicado surfearla.

¿Fue una de las razones por las que decidió aceptar el papel?

Me apetecía mucho defender la historia de dos personajes que son dos auténticos perdedores y que no dejan de mentirse, dos pícaros que tienen mucho que ver con el ADN y con la naturaleza de los españoles y que podrían ser perfectamente dos pícaros del patio de Monipodio -’Rinconete y Cortadillo’- de Cervantes. Me apetecía mucho defender ese tipo de hombre que está algo desnortado en el mundo que le ha tocado vivir y a veces. A mí también me pasa que en algún momento de la vida he dicho: “Esto va muy deprisa, que alguien pare esto porque nos lleva por delante, es una ola que nos arrasa”.

Su personaje de Colombo y el de Mario (Zahera) se encuentran por el camino con la realidad, un friso de todo lo que ocurre actualmente en Europa: la guerra de Ucrania, crisis de refugiados y migrantes...

Además de contar la historia de Colombo y Mario, ‘Pájaros’ es un retrato de una Europa enferma. Lo que estamos viviendo ahora también es desolador y Pau Durà, el director, no ha dejado escapar esos pequeños detalles a modo de escenas que van también contando al espectador qué está sucediendo esa Europa que ellos recorren.

¿Habían coincidido antes Zahera y usted en un rodaje?

Habíamos coincidido solamente en teatro haciendo ‘Tito Andrónico’ de Shakespeare con la compañía Animalario, con dirección de Andrés Lima. Fue en el Teatro de Mérida hace unos 15 años. pero no habíamos vuelto a juntarnos ni en el cine ni en el teatro. Teníamos cierta amistad y ha sido una alegría para las dos partes coincidir en una película como esta en la que hemos tenido tiempo de conocernos más a fondo, de probar, de disfrutar, de dialogar acerca de la historia, de los personajes, de nosotros mismos, de la vida, de cómo entendemos el oficio, porque somos dos enamorados de la interpretación.

¿También le cautivó el guión a la hora de hacer esta película?

Le doy mucha importancia a los compañeros de viaje y, evidentemente, el guión inclina mucho la balanza. Cuando a uno le apetece interpretar el papel que te ofrecen y además de eso admiras a las personas que te van a acompañar en ese viaje, en ese proyecto, pues todo es mucho más apetecible.

Para usted, ¿es más difícil hacer comedia que drama?

Siempre digo que la comedia es infinitamente más difícil que el drama, mucho más. Los actores que supuestamente nos desenvolvemos bien en la comedia partimos con ventaja a la hora de hacer drama, y no siempre pasa al revés. Por eso digo que para mí es infinitamente más difícil la comedia que el drama. Transitar por los dos géneros en una película como esta es delicioso para un actor. Evidentemente, hay que tener dos personajes a los que puedas defender, bien escritos, bien armados y bien dirigidos, como ocurre en ‘Pájaros’. Si todo esto se da en una película puedes disfrutar mucho y también hacérselo pasar en grande al espectador.

¿Qué le animó a dedicarse a una profesión tan ‘segura’ como la de actor?

Sobre todo segura (ríe). Bueno, siempre digo que a mí la interpretación me ha servido para superar una timidez enfermiza y me ha ayudado seguramente a ahorrar mucho dinero en terapeutas. Yo era un niño muy tímido y me dedicaba imitar a buena parte del vecindario, en el que había unas torres tipo ‘13, Rue del Percebe’ y en ese sentido había unos personajes muy apetecibles a la hora de imitar. Ahí empecé a darme cuenta que poniéndome otros trajes, viviendo otras vidas, me sentía muy a gusto.

Antes de alcanzar el éxito, ¿hay algún papel que haya interpretado del que sienta algún tipo de vergüenza?

No, no. Es más, no me avergüenzo absolutamente de nada. Creo que de todo se aprende e incluso de las películas quizá peores que haya hecho siempre he sacado una lectura positiva. No hay que avergonzarse de nada, al contrario.

Hablando de trajes, ¿vendrá a Zaragoza con la obra de teatro que protagoniza junto a Luis Bermejo, ‘El traje’?

Hace muchos años que no vengo con teatro y suelo estar en un montaje cada dos años, pero curiosamente no he estado aquí. Me gustaría, pero no depende tanto de mí como de los programadores. Estaríamos encantados de venir a una ciudad como Zaragoza, en la que además sé que hay amor por el teatro.