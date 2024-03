"Han hecho un milagro", dice el chef Martín Berasategui, operado en San Sebastián tras una caída

El conocido chef vasco Martín Berasategui ha sido operado con éxito en San Sebastián tras haberse roto un brazo a causa de una caída fortuita mientras paseaba por la localidad. Según cuenta él mismo en un vídeo difundido por el centro médico que le atendió, el accidente se produjo el pasado domingo, cuando caminaba entre Lasarte y la capital guipuzcoana.

"El domingo a la tarde venía de Lasarte aquí andando, a San Sebastián. Tuve un accidente, me tropecé y me pegué con la cara, con la nariz, y el húmero totalmente roto por todos los lados", explica el cocinero en un vídeo, donde agradece a los médicos que le atendieron su exitosa operación.

"La familia Cuellar -el doctor Adrián Cuellar y su hermano- han hecho un milagro porque me han operado y no me lo puedo todavía ni creer. Es gente que contagia, unos profesionales increíbles, gente que se ha dejado la sangre para ser los mejores, y estoy alucinado. No tengo ni miedo, ni pereza ni vergüenza en decir que qué suerte he tenido desde el día que les he conocido a esta familia maravillosa, que son increíbles", afirma el chef, que dice estar "boquiabierto" tras lo ocurrido.

Después de su operación, @Berasategui ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a nuestros traumatólogos, los Dres. Cuéllar 👏🏻 pic.twitter.com/9JLAxby7EI — Policlínica Gipuzkoa (@PolicliGipuzkoa) March 26, 2024

Los doctores Cuéllar, de la Policlínica Gipuzkoa, operaron de húmero al reputado chef de Lasarte. Tras la publicación del vídeo, las redes se han llenado de mensajes de cariño dirigidos al popular cocinero vasco. "Le deseo una pronta recuperación. Ánimo y garrote", le desea una usuaria en 'X'.

El cocinero español con más estrellas Michelin

Martín Berasategui es el cocinero español con más estrellas Michelin. En la última edición de los premios a los mejores restaurantes, el donostiarra mantuvo las tres estrellas de las que disfrutan sus restaurantes Martín Berasategui, en Lasarte-Oria, (Guipúzcoa) y Lasarte, en Barcelona.

Además, tiene otro restaurante con dos estrellas, MB; y cuatro con una estrella (Oria, en Barcelona; Ola Martin Berasategui, en Bilbao; Etxeko Ibiza, en Baleares; y El Club Allard, en Madrid).