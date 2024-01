Cuál es la temperatura corporal de los gatos y a qué grados sienten frío

La piel de los gatos es un ejemplo de adaptación al ambiente. Su pelaje, compuesto por pelos finos y gruesos, actúa como un aislante térmico que les proporciona confort en diversas condiciones climáticas. Cuando un gato siente frío, sus músculos erizan el pelaje para crear una capa de aire cálido junto a la piel, funcionando como una suerte de abrigo natural. Pero, esto no quiere decir que no pueda llegar a sentir frío este animal, uno de los preferidos por los españoles para ser mascota. De hecho, hace dos años se registraron aproximadamente 5,9 millones de gatos como animal de compañía en España, según el portal Statista.

Por tanto, ¿a qué temperatura deberíamos preocuparnos porque nuestro gato tenga frío? Europa Press ha querido responder a esta pregunta y ha señalado a qué grados suele estar el cuerpo de los gatitos y a qué temperatura sí comienzan a sentir frío.

A qué temperatura sienten frío los gatos

Lo primero que debemos saber es que la temperatura normal de la piel de un gato oscila alrededor de los 37 a 39 grados, siendo más elevada que la de los humanos. Esta temperatura es esencial para mantener funciones corporales óptimas y favorecer la salud de la piel y el pelaje. La piel también es un indicador importante de la salud general del gato, ya que cambios significativos en la temperatura o la apariencia de la piel pueden ser señales de problemas médicos que requieren atención veterinaria.

Y, hay que tener en cuenta que si la temperatura corporal de un gato baja hasta los 32 grados, el animal está sufriendo un estado de hipotermia severa, por lo que habrá que llevarlo al veterinario corriendo, como explican desde Europa Press.

Por tanto, un gato tiene hipotermia si empieza a bajar su temperatura corporal hasta los 30 grados centígrados. Entonces, empezará a temblar y a buscar fuentes de calor.

Los gatos y la nieve

Como hemos visto, mientras su temperatura no descienda de 37 grados los gatos no sienten frío y, de temperatura exterior, los gatos con pelaje resistente pueden aguantar incluso por debajo de los 5 grados centígrados en la calle. No obstante, la nieve si moja sus almohadillas delicadas y no encuentran fuentes de calor, sí que pueden llegar a pasar mucho frío y que su temperatura empiece a descender.

Por último, hay que tener en cuenta que las razas de gatos esfinge o sphynx, sin pelo, sienten mucho más frío y la temperatura que soportan no es tan baja, necesitan más grados.