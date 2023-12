La campaña ‘Un animal no es un juguete’ apela a la adopción responsable de mascotas

La campaña del Ayuntamiento de Zaragoza para Navidad 'Un animal no es un juguete' quiere concienciar a las personas sobre no regalar una mascota que luego no vayas a poder cuidar a lo largo del año. Además, promueve la adopción frente a la compra y la tenencia responsable de mascotas.

La Navidad es una de las fechas en las que más se adoptan o compran animales para regalar, pero tras la efusividad de los días festivos y la vuelta a la rutina se tiende a desatender a las mascotas y, en los peores casos, eso lleva al abandono.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza pretenden evitar esto mediante esta campaña, tal y como ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. "Antes de comprar un animal tenemos que reflexionar sobre los cuidados que va a necesitar y si vamos a ser capaces de proporcionárselos, no en Navidad sino durante todo el año. Una mascota no se puede devolver como si fuera un juguete. Exige cuidar su alimentación, atención veterinaria, proporcionarle un entorno adecuado... En definitiva, responder a su cariño con mucha responsabilidad y compromiso".

Además, la campaña 'Un animal no es un juguete' busca promover la adopción en lugar de la compra. Según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) ha gestionado la adopción de 280 mascotas de sus instalaciones, 213 fueron perros y 66 gatos.

En lo que llevamos de 2023 el CMPA ha recogido 751 animales (463 perros, 249 gatos y 39 de otras especies), a los que se presta la atención veterinaria necesaria y se les coloca el chip obligatorio para su registro y localización.

La aplicación municipal Conecta Zaragoza aboga por la adopción mediante la incorporación de un módulo que permite conocer a los animales registrados en el CMPA. Así, los interesados tienen acceso a su ficha y fotografías del animal. Además, incluye la posibilidad de localizar a animales perdidos que han sido recogidos en el centro.

Para fomentar la tenencia responsable el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece diferentes recursos informativos que abarcan desde el acondicionamiento de la casa y los cuidados hasta cuestiones normativas. Además, a través de la web municipal ofrece unas guía básica para adquirir esas nociones que todo propietario debería conocer antes de comprar o adoptar una mascota.

El CMPA cuenta con una caseta en la Muestra Navideña en la que estarán un total de 11 protectoras para dar a conocer su trabajo y vender diferentes productos.