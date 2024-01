Las costumbres para ser más feliz y productivo en el trabajo, según la ciencia

La forma en que comenzamos nuestro día puede tener un impacto significativo en nuestra felicidad y en la productividad en el trabajo, por ejemplo. Incorporar ciertas costumbres por la mañana puede establecer un tono positivo que perdura a lo largo del día, tal y como apuntan diversos estudios, así que toma nota.

Muchas investigaciones han intentado apuntar claves para ser más feliz. Por ejemplo, Arthur Brooks, científico social de la Universidad de Harvard, explica que no debemos rechazar la infelicidad, sino vivir todas las emociones que existen y gestionarlas de forma saludable. Para aprender a gestionar las emociones de manera sana hay que saber cuáles son, ponerles nombres y así mejoraremos nuestra salud mental. Así que, desde niños, debemos aprender a validar nuestras emociones y nombrarlas para comprender lo que nos pasa y poder actuar.

Por otro lado, los hábitos de sueño saludables ayudan a descansar mejor y, por tanto, a ser más productivos en el trabajo. Una encuesta elaborada por RestoreZ en el año 2020 reveló que el 60% de los estadounidenses no descansaba correctamente y al despertar agotados su humor, concentración y motivación en el trabajo era malo.

Hábitos para ser feliz y productivo en el trabajo

Un estudio publicado en la revista Nature Comunnications por más de 10 investigadores ha revelado que los hábitos de descanso adecuados (dormir una media de 7 horas) contribuyen a reducir los niveles de estrés y a ser más creativos y productivos durante el día.

Por otro lado, según explica Laura Pendergrass, psicóloga industrial que asesora a las empresas Fortune 500, hay que encontrar pequeñas cosas que hagan sonreír en tu rutina matutina para que aumenten las endorfinas de buena mañana.

Y, no corras por salir de la cama. Despertarse descansado no conlleva dar un salto de la cama y ponerse ya a hacer cosas que activen nuestro estrés. La profesora Jessica Jackson, gerente de estrategia clínica en la consultoría psicológica Modern Health, recomienda tomarse unos minutos, sentarse en la cama y respirar para comenzar el día tranquilo. De hecho, la práctica diaria de mindfulness o meditación ha demostrado reducir el estrés y mejorar la concentración, según investigadores de la Universidad de Wisconsin.

Por último, una desconexión digital, sobre todo si trabajas delante de un ordenador, es importante. Todos sabemos que no es positivo consultar un dispositivo móvil antes de dormir porque esto puede perjudicar la calidad de nuestro sueño. Pasa lo mismo al despertarnos, si cogemos el teléfono como primera acción podemos acelerar el proceso de despertar progresivo y de tomarnos un respiro que citábamos antes. Así que, es mejor que tu primera actividad al despertar sea una 'offline': leer, hacer deporte, preparar un buen desayuno...

