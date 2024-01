Sofía Vergara, la jefa de los narcos en 'Griselda': "Transformar mi físico ha sido difícil"

La actriz colombiana Sofía Vergara deja la comedia y los personajes blancos para adentrarse en el mundo del narcotráfico en la serie 'Griselda', basada en la historia de Griselda Blanco, la 'narcomadrina' que enseñó a Pablo Escobar, uno de los fundadores del cártel de Medellín, el 'negocio' de la droga.

Sofía Vergara ha volado hasta Madrid para presentar este martes 'Griselda' en una rueda de prensa abarrotada de periodistas, donde ha lucido un top de terciopelo negro, pantalones del mismo tono y unos altísimos tacones, una imagen muy alejada de su personaje.

"Acostumbrada a verme bonita, una de las cosas que me ha resultado más difícil es transformar mi físico", comenta la actriz de 'Modern Family', que ha hecho referencia a las tres horas de maquillaje a las que debía someterse para colocarse una prótesis dental, ensanchar su nariz o ponerse una peluca.

"Cuando empezaba a rodar ya estaba cansada", comenta divertida; un cambio de imagen que ella misma asumía porque "quería sentirme diferente a mí". Para ello, utilizó ropa interior que reducía su silueta -"no quería verme caribeña"- y cambió su forma de andar hasta el punto de sufrir una lesión de espalda.

Horas gritando, peleando y disparando la hacían llegar "agotada" a casa, pero lo que peor ha llevado fue empezar a fumar a los 50 años.

"No he fumado en mi vida, me enseñó Andi (el director) y a meterme coca también", dice a carcajadas. Hacer juegos con el humo y tener el cigarrillo en la mano de una manera natural como si fuera una extensión de su cuerpo fue otra prueba que tuvo que superar.

Netflix apuesta de nuevo con esta serie de seis capítulos que se estrena el próximo día 25 por una historia basada en hechos reales, protagonizada y producida por Sofía Vergara (Barranquilla, Colombia, 1972).

La historia se sitúa en el Miami de finales de los 70 y principios de los 80, momento en el que Griselda llega de Colombia dejando atrás el mundo de las drogas en el que se movía su marido pero al que ella acaba sucumbiendo "porque no tiene dinero y es lo único que conoce", advierte Vergara, que señala que un momento así nos hace a todas más duras y guerreras, "aunque a ella se le fue la mano".

La actriz recuerda que creció en Colombia y conocía los nombres de narcotraficantes pero no sabía que había una mujer entre ellos. La atrajo la historia de esta mujer que crió a cuatro hijos, que al mismo tiempo fue capaz de "amar tanto y convertirse en un monstruo".

Junto a la actriz se encontraban Eric Newman, uno de los productores de 'Narcos' y de esta nueva serie, y el director colombiano Andrés Baiz, que a diferencia de otras series en las que varios directores se alternan en cada capítulo, él dirige los seis.

"Sofía sale de su zona de confort y ha demostrado una capacidad interpretativa a la altura de Tom Hanks o Robin Williams", que pasaron de la comedia al drama con éxito, ha explicado el director.

Baiz ha señalado que el estilo y el formato en el que está filmada es muy diferente al de 'Narcos', un proyecto que era "más político; este es más íntimo, más de personaje", donde se muestran las complejidades y contradicciones de la conocida como 'madrina de la droga'.

Define a Griselda Blanco como una mujer en un mundo de hombres, que busca el respeto que nunca ha tenido, con ansia de poder, que empieza a triunfar cuando utiliza las mismas armas que sus enemigos.

Madre, emprendedora, mujer de negocios, criminal, introdujo las 'mulas' en el negocio de la droga (hombres y mujeres que la transportan incluso utilizando su propio cuerpo).

"No he querido glamurizar su vida pero sí humanizar el personaje", ha indicado el director, y Vergara incide en que no quería que el espectador la "odie desde el primer momento, quiero que la gente la entienda".

La confianza en el director fue determinante para que Sofía Vergara se pusiera al frente del proyecto. "No lo hubiera hecho sin Andi. Yo tenía mis inseguridades. Es un personaje atormentado, no estaba acostumbrada a trabajar en español, pasar de la comedia al drama tiene su complejidad", subraya.

A Vergara se le suma un reparto mayoritariamente latino con el que reconoce haber formado una familia: Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito y supone el debut como intérprete de Carolina Giraldo (Karol G). Además, Martín Rodríguez, Diego Trujillo y Paulina Dávila, Alberto Ammann y Ernesto Alterio.