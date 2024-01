Mucho baile, más cocinas y los regresos esperados en la parrilla de 2024

La tele se prepara para los meses más fríos del año con nuevos estrenos y otros regresos esperados. Desde esta semana, las cadenas lanzan sus productos para cautivar al mayor número de espectadores ante el televisor. Volverá el baile con famosos a la pequeña pantalla ('Bailando con las estrellas', 'Baila como puedas'); habrá más cocinas ('Bake off'; 'Batalla de restaurantes') y regresarán otros formatos queridos por el público, como 'La isla de las tentaciones' o 'El desafío'.

La 1. De los fogones a la pista de baile

La cadena pública reforzará sus apuestas en entretenimiento con 'Bake off: famosos al horno', donde un grupo de personajes populares compiten entre sí para alzarse como mejor repostero. Rocío Carrasco, Terelu Campos, Alba Carrillo, Azúcar Moreno, Blas Cantó, Manolo Sarriá o Pablo Puyol, entre otros, participarán en este concurso que presentará Paula Vázquez. El estreno será el jueves a las 22.50. También será otro grupo de famosos los que salten a la pista de 'Baila como puedas', un formato en el que buscarán emparejarse con un bailarín que será valorado por un jurado y, por lo tanto, podrá ser expulsado. Estará presentado por Anne Igartiburu. Además, Silvia Intxaurrondo salta al 'prime time' para buscar al mejor personaje histórico con 'El mejor de la historia'. Para las tardes, La 1 prepara el regreso del mítico concurso 'Jeopardy!', conducido en esta ocasión por Paco de Benito. Además, vuelve el taller de 'Maestros de la costura' y 'Supernanny', con Rocío Ramos-Paul al frente. En ficción, 'Zorro', 'La ley del mar' y 'Detective Touré' serán las apuestas en este inicio del 2024.

La 2. Regreso de 'Cifras y Letras'

La gran novedad de principios de año en la segunda cadena de TVE será la vuelta de unos de los concursos más emblemáticos de la televisión: 'Cifras y Letras'. Conducido por Aitor Albizua en esta nueva etapa, el formato mantendrá su esencia, contando además con un renovado plató y un bote. Así, 'Cachitos de hierro y cromo' inicia este martes (22:00 horas) su duodécima temporada con Ángel Carmona (RNE) estrenándose como presentador.

Antena 3. Nueva ficción de tarde

Este mismo viernes, Antena 3 lanzará la cuarta edición de 'El desafío', el 'talent show' conducido por Roberto Leal que enfrentará a nuevos retos a los famosos. Entre los participantes, Chenoa, Mar Flores, Mónica Cruz o Pepe Navarro. Asimismo, el presentador de 'Pasapalabra' también afrontará otro proyecto, 'López y Leal contra el canal', donde se enfrentará contra Iñaki López en una batalla de pruebas físicas y mentales. Más adelanta también llegarán las nuevas temporadas de 'Tu cara me suena', 'La voz kids' o 'Mask Singer' o los concursos 'Atrapa un millón' o 'El 1%'. En ficción, llegará en las noches el drama 'Entre tierras' o la serie diaria 'Sueños de libertad', basada en la época de los años cincuenta en España y que suplirá a 'Amar es para siempre' en las tardes de Antena 3.

Cuatro. Vuelven los callejeros

Al anunciado regreso de 'Noticias Cuatro', la de Mediaset también confirmó la vuelta de dos formatos míticos en la historia del joven canal: 'Callejeros', con el periodista Nacho Medina', y '¿Quién quiere casarse con mi hijo'?, el popular 'dating show' que contará de nuevo con Luján Argüelles como maestra de ceremonias. Además, el humorista leonés Dani Martínez salta a Cuatro con 'Martínez y Hermanos' tras su cancelación en Movistar Plus+. Su paisano Jesús Calleja también estrenará nuevas entregas de 'Planeta Calleja'. Entre las personalidades que viajarán con él está la futbolista y campeona del mundo Jennifer Hermoso. La serie documental 'En guardia: mujeres contra el crimen' será otra de las apuestas de la cadena para el año nuevo.

Telecinco. Música y mucho baile

Las novedades de la temporada de invierno en Telecinco arrancaron con el estreno de 'La mejor generación', donde tres grupos de distintas edades compiten con música y humor para defender a su generación. Está presentado por Lara Álvarez. El próximo sábado 13 de enero, la cadena lanza una de sus grandes apuestas del año: 'Bailando con las estrellas', la adaptación española del exitoso 'Dancing with the stars'. Jesús Vázquez y Valeriza Mazza presentarán este programa, que pondrá a bailar a Agatha Ruiz de la Prada, Elena Tablada, Miguel Torres o Josie, entre otros. Este jueves también está previsto que regrese el 'reality' por excelencia, 'GH Dúo', que contará con Marta Flich con conductora y Luca Onestini y Elena Rodríguez como primeros participantes confirmados. También llegará este martes la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' o un nuevo concurso con Christian Gálvez, titulado 'Celebrity School'. En ficción, Telecinco prevé los estrenos de la última temporada de 'El pueblo' o 'El marqués', inspirado en el famoso crimen real de Los Galindos en 1975.

La Sexta. La batalla de los restaurantes

El año comenzó en la cadena de Atresmedia con el debut de Ana Pastor como presentadora del concurso 'Generación TOP'. La periodista compaginará este nuevo reto con 'El objetivo', que regresará a la pantalla con formatos especiales según mande la actualidad. También vuelve en las próximas semana 'Lo de Évole' y 'Salvados'. Por su parte, el chef Alberto Chicote hará doblete. A su clásico 'Pesadilla en la cocina' suma otro proyecto televisivo: 'Batalla de restaurantes', la adaptación nacional del exitoso 'Joc de Cartes' de TV3, en el que se enfrentarán cuatro negocios de la misma zona para determinar cuál es el mejor.