La 'Nochentera' francesa, 'sex symbols' y romances: las curiosidades de los Globos de Oro 2024

La gala de los Globos de Oro de este 2024 inaugura la temporada de premios cinematográficos y deja algunas pistas de por dónde irán los tiros en las pantallas de cine y en los mentideros hollywoodienses.

Vuelve el relumbrón

Si algo dejó clara la ceremonia de los Globos de Oro de esta madrugada es que atrás ha quedado la grave crisis de reputación que salpicó a estos galardones. La periodista noruega Kjersti Flaa denunció a la asociación organizadora, formada por periodistas extranjeros, por impedirle formar parte de la misma. La situación acabó revelando una 'cultura de la corrupción', reconocida por ellos mismos que incluía la aceptación de regalos a cambio de votos o la exención de impuestos. La pandemia acabó de lastrar esta cita cinematográfica que, ahora en otras manos también muy poderosas, vuelve a resurgir cuatro años después con una nómina de personajes famosos que así lo acredita.

Las parejas: el amor estuvo en el aire

No fueron pocas las estrellas de la noche que acudieron (y se mostraron) en pareja. Algunas dieron mucho que hablar, sobre todo las formadas por dos famosos, en ciertos casos planetarios. Una llegada que atrajo muchos comentarios fue la de Jennifer Lopez y Ben Affleck, en su segunda intentona juntos. Se vieron también muchos muestras de cariño entre Mark Ruffallo y su mujer, Sunrise Coigney, o entre Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw. Pero si una dio que hablar fue la formada por Timothée Chalamet y Killye Jenner, quienes no dejaron de prodigarse besos y caricias a lo largo de la gala. Muy entrañables también las parejas formadas por madre e hijo: Reese Whisterpoon acudió con Daniel. Y ya es habitual ver a Bradley Cooper con su progenitora, Gloria Campano

Feminismo: sí, pero...

'Barbie' fue una de las grandes perdedoras de la noche, a pesar de la ola de indisimulada simpatía de muchos de los presentes por la comedia de Greta Gerwig y Margot Robbie. Al final fue una obra sobre un hombrem dirigida por un hombre, en la línea del Hollywood más espectacular e intenso el que se llevó el gato al agua. El 'tour de force' entre Barbie y el Ken que de alguna manera representa Nolan seguirá en los Oscar. ¿Habrá revancha? Pocos lo creen.

Jeremy Allen White. MARIO ANZUONI

Jeremy Allen White, el nuevo 'sex symbol'

No se puede decir que Jeremy Allen White fuera precisamente un desconocido. Con su papel de Lip Gallagher en la longeva serie 'Shameless', el actor se hizo un hueco en el corazón y el recuerdo de muchos telespectadores. Pero no ha sido hasta el estreno de 'The Bear' cuando Allen White ha dado un paso de gigante a la hora de poder ser considerado una estrella. En su caso, además, con la categoría de 'sex symbol'. Su romance (más o menos serio) con Rosalía y, sobre todo, el lanzamiento la semana pasada de una campaña de Calvin Klein donde el actor es protagonista no hacen sino acrecentar su proyección. Vuelve el hombre.

Compromiso político: no, gracias

El mensaje feminista de 'Barbie' y unas palabras en favor de los pueblos indígenas de la premiada lilly Gladstone por 'Los asesinos de la luna', fueron las únicas conexiones de la gala de los Globos de Oro con cualquier tipo de realidad política o social. Como era de esperar y al contrario de lo que sucedió en su día con Ucrania en, por ejemplo, los Oscar de 2022, no hubo mención alguna a las masacres que desde octubre tienen lugar en Palestina que han acabado ya con la vida de miles de personas, la mayoría mujeres y niños, y de decenas en Israel durante los ataques de Hamás que desencadenaron la venganza.

Kieran Culkin. MARIO ANZUONI

Kieran: el Culkin tapado

Quién le iba a decir a Hollywood que finalmente iba a ser otro Culkin, Kieran, el que finalmente se sentaría en uno de los tronos interpretativos de Hollywood en lugar de su taquillerísimo hermano Macaulay. El protagonista de 'Solo en casa' sigue formando parte importantísima de la cultura popular y atesorando no poca fama, incluso puede que por encima de su hermano. Pero eso tan complicado en el mundo de la interpretación como es el prestigio está en manos de Kieran, quien con su papel del grimoso Roman Roy en 'Succession' ocupa ya un lugar de honor en la historia de la televisión estadounidense.

Justine Triet. Anzuoni

'Anatomía de una caída': la Blanca Paloma francesa

Quizá los eurofans aún no se hayan recuperado del trompazo que se dio Blanca Paloma en la última edición del festival, mientras otra candidata a representar a España, Vicco y su 'Nochentera', sigue protagonizando uno de los asaltos al número 1 musical como no se recuerda en años. Nunca sabremos qué hubiera pasado si Vicco hubiera acudido al concurso, si la pasión que sus compatriotas sienten por ese himno nostálgico y a la vez intergeneracional, se hubiera reproducido allende nuestras fronteras. Una incógnita que también se quedarán por despejar en Francia que ha decidido mandar a los Oscar 'A fuego lento' mientras 'Anatomía de un asesinato' triunfa en taquilla y en galardones. Bendecida por el Festival de Cannes, esta madrugada, el 'thriller' de Justine Triet le ha arrebatado a 'La sociedad de la nieve' de Bayona el título de Mejor Película en Habla No Inglesa.