Las series más esperadas de 2024

No habrá más 'Ted Lasso', 'Cuéntame', o 'Succession', pero eso no significa que 2024 vaya a estar exento de grandes lanzamientos en el terreno de las series. Serán, eso sí, menos títulos porque las huelgas de Hollywood tenían que notarse de alguna manera. Es posible, incluso, que algunos de los títulos esperados a lo largo del año se acaben aplazando a 2025. La que sigue es una selección de los títulos más esperados del año, más allá de títulos como 'The Boys', 'La casa del dragón', 'Stranger Things', 'Andor' o 'El juego del calamar', cuyas nuevas entregas deberían llegar a lo largo del año.

'Echo' (Disney+, 10 de enero)

Será la primera serie de Marvel del año. Protagonizada por Alaqua Cox, la ficción es un 'spin-off' de 'Ojo de Halcón'. Maya López decide poner tierra de por medio, alejarse de Kingpin y viajar a Oklahoma, donde, como descendiente de nativos americanos, buscará sus raíces. Ya se ha confirmado que Charlie Cox, que encarnó a Matt Murdock / Daredevil en la serie de Netflix, tendrá un papel aquí antes de reflotar su propia serie a lo largo de este año en Disney+, 'Daredevil: Born Again'.

'True Detective: noche polar' (HBO Max, 15 de enero)

¿Conseguirá la mexicana Issa López recuperar el prestigio de la ficción antológica que alumbró Nic Pizzolatto en 2014? Estructurada en seis capítulos protagonizados por Jodie Foster y Kali Reis, la nueva temporada aborda una misteriosa desaparición. Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro.

'Cristóbal Balenciaga' (Disney+, 19 de enero)

Es una de las series españolas más esperadas. Detrás de ella están Lourdes Iglesias y Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, responsables de 'La trinchera infinita'. Alberto San Juan se mete en la piel de Cristóbal Balenciaga en una ficción que arranca cuando el diseñador presenta en 1937 su primera colección de alta costura en París.

Coumans y San Juan, en ‘Balenciaga’. d. h.

'Griselda' (Netflix, 25 de enero)

De las mentes creativas detrás de 'Narcos', Eric Newman y Andrés Baiz, llega 'Griselda', una ficción protagonizada por Sofía Vergara, que cambia por primera vez de registro y se acerca al drama encarnando a Griselda Blanco. La serie, cuyos seis episodios dirige el propio Andrés Baiz, se inspira en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia.

'Zorro' (Prime Video, 25 de enero)

Miguel Bernardeu encarna aquí a Diego de la Vega, El Zorro, en esta nueva aventura del justiciero en una sociedad en constante cambio. Su único propósito, sin embargo, es desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. A medida que asume el papel de Zorro, Diego no solo lucha por la justicia en Los Ángeles, sino que también descubre los desafíos de ser un héroe y cómo su papel afecta a California en el siglo XIX.

Miguel Bernardeau, en el cartel de 'Zorro', la nueva serie de Amazon Prime Video.

'Expatriadas' (Prime Video, 26 de enero)

Lulu Wang es la responsable de esta ficción de seis episodios basada en la novela superventas 'The Expatriates'. Ambientada en la vibrante y tumultuosa Hong Kong de 2014, 'Expatriadas' se centra en tres mujeres estadounidenses -Lee Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) y Mercy (Ji-young Yoo)- cuyas vidas se entrelazan tras una repentina tragedia familiar.

'Larry David: Curb Your Enthusiasm' (HBO Max, 5 de febrero)

Punto y final para la serie protagonizada por el creador de 'Seinfeld' con una última tanda de diez episodios, en los que el espectador volverá a ver esta versión exageradísima del productor, guionista y cómico que se rueda sin guion para mantener la espontaneidad narrativa.

'Reina Roja' (Prime Video, 29 de febrero)

Primera adaptación a la pantalla del escritor Juan Gómez Jurado. Amaya Muruzábal es la 'showrunner' de esta ficción de siete episodios protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian y que ha sido dirigida a cuatro manos por Koldo Serra, director principal de la ficción, y Julian de Tavira, que firma los episodios 4 y 6. La serie sigue los pasos de Antonia Scott, la persona más inteligente del planeta. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, que debe reactivarse cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado y la hija del hombre más rico de España es secuestrada.

Fotograma de la serie 'Reina Roja', con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian. Amazon Prime

'The Regime' (HBO Max, 4 de marzo)

Protagonizada por la oscarizada Kate Winslet, 'The Regime' cuenta la historia de lo que acontece a lo largo de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno en el momento en el que empieza a desmoronarse. Estructurada en seis episodios, la serie esta escrita por Will Tracy y dirigida por Stephen Frears y Jessica Hobbs.

'Fallout' (Prime Video, 12 de abril)

La serie basada en el videojuego homónimo y en su universo postapocalíptico ya ha mostrado su primer tráiler y vera la luz el 12 de abril. La ficción está producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy y el propio Nolan se encarga de dirigir los tres primeros capítulos de esta serie que cuenta cómo doscientos años después del apocalipsis, los habitantes de los refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás.

'Los Bridgerton' (Netflix, 16 de mayo)

Netflix ya tiene a punto la tercera temporada de la desprejuiciada y sexy 'Los Bridgerton'. En esta ocasión, la plataforma dividirá la ficción en dos partes de cuatro episodios cada una. La segunda parte se estrenará el 13 de junio de 2024. En esta nueva entrega, los espectadores podrán ser testigos del incipiente romance entre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton).

'Agatha: Darkhold Diaries' (Disney+, otoño)

Se viene otro 'spin-off' en el universo Marvel. 'Agatha: Darkhold Diaries' recupera el personaje de Agatha Harkness, a quien los espectadores vieron ya en 'Bruja Escarlata y Visión'. Jac Schaeffer es la responsable y escritora principal de la ficción protagonizada por Kathryn Hahn. Según los primeros avances de la serie, Harkness descubre que ha perdido los poderes tras escapar de la 'prisión' en la que Bruja Escarlata la tenía encerrada. Buscará entonces a aliados para tratar de recuperar su fuerza.

Agatha: Darkhold Diaries apunta a ser la gran sorpresa de Marvel en 2024

'El simpatizante' (HBO Max, sin fecha de estreno)

Detrás de esta ficción producida por un valor seguro como es A24, se encuentran Park Chan-wook y Fernando Meiralles en la dirección. Se trata de una adaptación de la novela ganadora del Pulitzer de Viet Thann Nguyen, que lleva al espectador a la posguerra vietnamita, siguiendo los pasos de un grupo de militares comunistas que intentaron esconderse en Los Ángeles. La protagoniza, por cierto, Robert Downey Jr.

'The Franchise'. HBO Max, sin fecha de estreno

Sam Mendes, el director de películas como 'American Beauty' o '1917', dirigirá esta sátira de la industria cinematográfica de los superhéroes, en la que Jon Brown, guionista de algunos de los capítulos 'Succession', hará las veces de 'showrunner'. La trama girará en torno a una franquicia cinematográfica poco querida que lucha por mantener su sitio en el frenético universo de las películas de superhéroes. Curiosamente, Aya Cash, la actriz que da vida a Stormfront en 'The Boys', participa en esta ficción que también cuenta con Himesh Patel o Jessica Hynes en el reparto.