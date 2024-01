Rhonda Faragher: "Emociona ver la alegría que sienten los alumnos cuando tienen éxito en matemáticas"

Viene desde Australia, casi nuestras antípodas. ¿Qué le llama más la atención de España?

Me sorprende lo mucho que tenemos en común. Los profesores, padres e investigadores se enfrentan a los mismos problemas y me encanta poder compartir ideas y trabajar juntos para encontrar soluciones.



¿Qué le ha traído hasta Zaragoza?

Hace ya algunos años conocí a una destacada investigadora, Elena Gil Clemente, en un congreso sobre el síndrome de Down. Descubrimos que ambas estábamos motivadas para ayudar a los estudiantes con síndrome de Down a aprender matemáticas. Hemos trabajado juntas desde entonces, pero normalmente ‘online’. Este año, la Academia Británica me concedió una beca de visitante que me ha permitido trabajar en Escocia: ¡eso está mucho más cerca que Australia para visitar Zaragoza!

Ha venido a Zaragoza invitada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el marco del proyecto ‘Adaptar el currículum de matemáticas para incluir a todos los estudiantes’. ¿En qué consiste?

Las matemáticas son maravillosas. Todos los estudiantes deberían tener derecho a aprender matemáticas y tener éxito. A través de este proyecto, estamos trabajando en cómo ayudar a los estudiantes que tienen dificultades con las matemáticas. Es muy gratificante: nos emociona ver la alegría que sienten los alumnos cuando tienen éxito en matemáticas.



"No existe un ‘cerebro matemático’. Todo el mundo puede aprender matemáticas y todos podemos aprender a hacerlo mejor. Lo que se necesita es una buena enseñanza y el apoyo adecuado"

Sin embargo, incluso independientemente de las capacidades, siempre hay gente que se autoexcluye de las matemáticas. ¿Por qué pasa esto?

Algunas personas piensan que las matemáticas son demasiado difíciles para ellas. Sin embargo, no existe un ‘cerebro matemático’. Todo el mundo puede aprender matemáticas y todos podemos aprender a hacerlo mejor. Lo que se necesita es una buena enseñanza y el apoyo adecuado.



¿Por qué se hizo matemática?

Tuve excelentes profesores que me inspiraron para encontrar el placer de las matemáticas. Sin embargo, no me considero una matemática porque no descubro nuevas matemáticas. Soy educadora y mi labor es ayudar a otras personas a aprender matemáticas.



Usted es referente en educación matemática inclusiva. ¿Por qué se especializó en este campo?

Como profesora de Matemáticas de secundaria, siempre me interesó ayudar a los estudiantes que tenían dificultades con esta asignatura. Cuando nació mi hija, hace 27 años, me sorprendió descubrir que se sabía poco sobre cómo ayudar a los estudiantes con síndrome de Down a aprender matemáticas. Se decía que les resultaría demasiado difícil. Entonces, me di cuenta de que ahí estaba el trabajo de mi vida. Ha sido muy gratificante.



¿Qué significa realmente para usted la palabra inclusión?

La inclusión significa que todos los alumnos son bienvenidos y valorados en su escuela y aula local. Se satisfacen sus necesidades de aprendizaje para que puedan tener éxito y se fomentan sus dones.



Para hacerla realidad hacen falta medios, profesionales que apoyen en el aula.

Sí, eso es cierto, pero la mayoría de los recursos que se necesitan no son costosos. Además, he descubierto que los buenos profesores son realmente buenos a la hora de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos sus alumnos. No hay trucos especiales: solo imaginación, creatividad y voluntad de encontrar formas de apoyar a los alumnos. También es importante que tengan acceso a expertos en discapacidad a quienes puedan consultar cuando necesiten asesoramiento.



"Como forma de pensar, las matemáticas son algo especial y poderoso. La mayoría de las personas ni siquiera saben que están pensando matemáticamente, pero todos lo hacemos, ¡todos los días!"

¿Qué papel desempeñan las matemáticas, más allá de ser una herramienta útil en el día a día, en la educación de una persona?

Es un área asombrosa de búsqueda intelectual y creatividad humana. Como forma de pensar, son algo especial y poderoso. La mayoría de las personas ni siquiera saben que están pensando matemáticamente, pero todos lo hacemos, ¡todos los días!



¿Y por qué es importante que no falten en la formación de las personas con discapacidad?

Las matemáticas son a menudo la forma en que se clasifica a las personas para su educación superior o su empleo. Si limitamos la educación matemática, los estudiantes no solo perderán el desafío intelectual, sino que también podrán ser excluidos de futuros estudios o carreras.



"Los estudiantes con síndrome de Down aman la geometría y pueden tener mucho éxito en esa área"

¿Habría que cambiar la manera de enfocar su enseñanza en estudiantes con síndrome de Down?

No he encontrado ningún truco especial, pero hay que reconocer que la aritmética puede ser difícil. Las matemáticas son más que aritmética, pero con demasiada frecuencia los estudiantes se quedan estancados allí. Los profesores deben introducir otras áreas, como la geometría. Mi colega Elena Gil Clemente ha realizado un trabajo extraordinario demostrando que los estudiantes con síndrome de Down aman la geometría y pueden tener mucho éxito en esa área.



"No tiene ningún sentido prohibir el uso de la calculadora. Las calculadoras son un gran invento y liberan la mente para pensar"

¿Qué opina de prohibir el uso de la calculadora?

No tiene ningún sentido. Las calculadoras son un gran invento y la mayoría las llevamos en el móvil. Los adultos las suelen utilizar para hacer cuentas. Las calculadoras liberan la mente para pensar. Por supuesto, queremos alentar al alumnado a hacer cálculos mentales y con papel, pero no debemos prohibir el uso de la calculadora, especialmente si un estudiante la necesita.