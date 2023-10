Tendencias de decoración en cocinas: la madera y los tiradores, de vuelta

No lo parece, pero la cocina es uno de los espacios donde más tiempo pasamos (generalmente) en nuestro día a día. Más todavía si se trata de una abierta -integrada con el salón-, donde cocinamos y comemos a partes iguales. Es el epicentro de la vivienda y, como cualquier otra habitación, cuando se puede nos gusta renovarla y tenerla a la última con las nuevas tendencias, como la madera o los materiales nobles y los tiradores.

En otro artículo de Heraldo.es destacábamos que ha aumentado la demanda de las placas de inducción invisibles. Está lejos de ser tendencia, dado a que todavía está introduciéndose paulatinamente en algunos hogares (su coste es alto), pero sí que han traído consigo una moda: la de las encimeras de porcelánico con marmoleados. "Vienen muy fuerte", confirma la interiorista zaragozana Esmeralda Blasco. Dan un acabado pulido y bonito, y combinan muy bien con otra de las tendencias: "El color verde", dice. Eso sí, ¡cuidado con los golpes en las esquinas!

No obstante, algo que no pasa nunca de moda es el blanco, color que predomina en la mayoría de cocinas y que combina con todo. Este tono con un verde agua es una combinación que fue muy demandada durante el último año. Además, aporta luz y da sensación de limpieza (que no significa que no haya que pasarle un trapito de vez en cuando).

La triada definitiva se consigue, según Blasco, con la madera. Un elemento que ha vuelto a los hogares con mucha fuerza este 2023 y, como no podía ser de otro modo, también a las cocinas. Un ejemplo perfecto (aunque esta vez combinado con un azul oscuro) lo tiene la propia interiorista con un proyecto realizado en Cesáreo Alierta, donde la encimera de porcelánico combina con la madera de la pared y contrasta con tonos oscuros como el negro de la campana. Complementa también muy bien con elementos como el grifo, en dorado, con un resultado muy acogedor.

Una cocina abierta con madera en la pared, tiradores y porcelánica con marmoleados. Esmeralda Blasco Interiorismo

Aquellos más observadores también habrán visto un elemento no tan recurrente que este año ha cobrado especial relevancia: los tiradores, en lugar de los uñeros. Este tipo de agarre, dice Blasco, está volviendo a ser tendencia. "Sabemos que va mucho a temporadas, pero ahora se erige como el protagonista de las cocinas. Pero serían tiradores de más calidad, para cocinas ya de alto nivel, y más caros que los uñeros de 15 o 20 euros", explica esta interiorista. Nuevamente, en el proyecto citado, éstos combinan con el grifo en dorado.

La madera y el color blanco, protagonistas en las cocinas de 2023. Esmeralda Blasco Interiorismo

Crear ambientes cálidos en la cocina

Blasco cita otros elementos como los papeles pintados aptos para las paredes de las cocinas o los forrados de los frentes en porcelánico, pero otra tendencia para este año pasa por "crear ambientes cálidos". Básicamente esto se debe al auge de las cocinas abiertas, ya que se trata de un espacio en el que se convive y se comparten más momentos que antaño. Para ello, se puede jugar con las luces (e incluso instalar luces led en las encimeras o bajo los armarios) o con las propias tonalidades del espacio. Cabe recordar que los tonos más claros aportan un aura más acogedora que los fríos, que se asocian más a la concentración o el trabajo.