Cambio de armario: trucos para vender en las 'apps' de segunda mano las prendas que ya no quieres

Cambia (por fin) el tiempo y es hora de sustituir la ropa de verano por la de abrigo. Una revolución en el armario que la mayor parte de las veces nos deja con un puñado de prendas que ya no nos caben o, sencillamente, de las que nos hemos cansado o con las que ya no nos identificamos. Muchas de ellas vuelven a las cajas donde quedan olvidadas a la espera de otra oportunidad que generalmente nunca llega. En el mejor de los casos, son donadas para segundas o terceras vidas en manos de otros. En los últimos tiempos ha surgido una tercera vía, la de venderlas en diversas aplicaciones que hacen del mercado de la segunda mano su razón de ser.

Pero estas plataformas tienen sus propias reglas. Dar salida a nuestro 'stock' en Vinted, Wallapop u otras plataformas similares está condicionado por una serie de parámetros al margen muchas veces del propio concepto que el vendedor tiene de su oferta.

"Lo primero que recomendaría es olvidarse de la cuestión puramente económica, que no se pretenda hacer negocio", avisa la estilista y diseñadora Mila Falcón, que tiene a la venta en estas 'apps' en torno a las 400 prendas, muchas de ellas auténticas joyas 'vintage'. "Yo me lo planteo más como un juego y si me entra algo de dinero, mejor".

Según su experiencia, no siempre una prenda objetivamente valiosa por su calidad y/o diseño se venderá bien en Vinted u otras 'apps'. Hay muchos tipos de público pero en España, dice, "se busca sobre todo ropa de marcas conocidas". Y, más en concreto, que además estén de moda en ese momento. Así, sobre el papel antes tendría más 'novios' una prenda deportiva de marca o de Lacoste que por ejemplo de Benetton, porque las primeras son ahora tendencia.

Amén de etiquetas de lujo o en boga, hay otra línea de venta que se corresponde con firmas de gama media que no son especialmente baratas. "Son esas que te gustan pero que 'escuecen' a la hora de gastarse un dinero", dice Mila, que pone de ejemplo diseños sobre todo franceses, de Sezane, Maje o Frnch, con precios por encima de los habituales en las grandes cadenas. A la par, explica que también se buscan los modelos de moda pronta, de Zara o análogos, que han sido éxitos de ventas ya agotados o que son intemporales: "Por ejemplo, unos pantalones marineros de Zara que siempre van a estar de moda, o determinados abrigos".

"La marca, la marca, la marca", repite Cristina Banzo cuando se le pregunta qué es lo que más funciona en las 'apps' de segunda mano. Especializada en decoración de mesas y acostumbrada a moverse en los mundos de la almoneda y los broncantes franceses, Banzo ha desarrollado en este tiempo un "ojo" que en el caso de estas plataformas se basa en "no leer los textos sino en fijarme en las fotos". "Mucha gente no sabe lo que tiene, no es que mienta, es que lo describe mal. Dice que es encaje y es nylon, por puro desconocimiento". Es a su juicio en las fotos donde se aprecia el verdadero estado y calidad del producto.

Expectativas y realidad

En este sentido, otra de las cuestiones fundamentales en estas 'apps' es cómo conjugar las expectativas, la calidad de lo que ofrecemos y la realidad del mercado a la hora de marcar los precios. "A nivel particular, será difícil que se venda algo, aunque sea de marca, si no se rebaja sustancialmente con respecto al precio al que se compró. Hay que olvidarse de ese desembolso inicial o será muy difícil", sostiene Mila.

Banzo comenta que en estos años recurriendo a Vinted y Wallapop como compradora ha constatado que los precios en la primera 'app' suelen ser más bajos que en la segunda. Lo explica de la siguiente manera: "Creo que en Wallapop hay un vendedor medio más mayor, que suele ser el que ha comprado lo que vende o el que sabe lo que cuesta, por eso se resiste a rebajarlo mucho; mientras que en Vinted hay más jóvenes que en ocasiones venden cosas de sus madres o que tienen menos noción de las calidades, no tienen tanta ligazón sentimental y lo ofrecen a precios más asequibles".

En este difícil equilibrio entre la oferta y la demanda, entre lo aspiracional y la realidad de este mercado 'sui generis', hay pocas certezas o trucos objetivos, pero uno de ellos sería que "las prendas para vender sean seleccionadas siempre de acuerdo a su buen estado, limpias y planchadas", dice Mila, quien recomienda también que si la prenda presenta algún tipo de tara o desperfecto se avise.

En cuanto a las fotos, según la diseñadora y experta en redes sociales María Serrano "las fotos que mejor funcionan son las que sale una persona probándose la ropa". En su caso, suele "poner dos o tres fotos con plano general de la prenda, algún detalle del tejido, y siempre una imagen de etiqueta de la marca".

Tanto Serrano como Falcón destacan a las francesas como una excelentes compradoras. No está de más, por tanto, hacerles algún guiño poniendo el texto en francés.