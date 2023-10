Así se ordena un armario para ganar espacio y olvidarse de colgar camisas, según un método japonés

El otoño es época de comer castañas, de ver los mejores paisajes con bosques con tonos naranjas, de sacar los jerséis y, por tanto, también del temido cambio de armario. En muchas zonas de España predomina el clima atlántico y de montaña, por lo que sacar la ropa de entretiempo que abrigue es muy común en esta época del año. Lo que nos obliga a poner orden en el armario y hacer limpieza. Una tarea con la que mucha gente se agobia porque no sabe cómo colgar toda la ropa en perchas, cómo hacer que le quepa todo o qué tirar porque ya no se use.

Por tanto, organizar el armario a la perfección, incluido los zapatos, puede parecer una tarea agotadora e interminable, pero la gurú del orden, la japonesa Marie Kondo no piensa lo mismo. La escritora tiene un 'bestseller' que es muy popular en Japón, ya que aborda un tema que nos incumbe a todos: la economía doméstica. A través del método KonMari, podemos revolucionar la limpieza de la casa, pero también ganar espacio en el armario y tenerlo todo en orden.

Llevar a cabo en casa las reglas japonesas ayudará a ordenar las cosas de manera más rápida y precisa. Lo primero es elegir lo qué se puede tirar y qué no. Para ayudar en esta elección, Marie Kondo dice que hay que elegir pensando si el objeto nos hace felices o no. El objetivo es dejar en casa solo aquellas cosas que se relacionan con momentos felices y transmiten alegría, lo mismo en el armario de la ropa. Por ejemplo, deshaciéndonos de la ropa que ya no nos cabe y nos pone tristes.

Una vez identificadas las prendas, tenemos que ordenarlas correctamente para que nuestro armario y nuestros cajones estén siempre ordenados. Dividimos el espacio interior por categorías, las camisas, por un lado, luego los jerseys, los pantalones y así sucesivamente.

¿Quién es Marie Kondo?

Se trata de una mujer japonesa que ha escrito el libro 'La magia del orden' y ha sido todo un éxito de ventas a nivel mundial. La escritora de pequeña ya ordenaba los armarios de toda la familia. Y, con el tiempo, lo convirtió en su pasión, en su trabajo y creo una consultoría para ayudar a la gente a organizar su casa.

Como hemos visto en sus redes sociales, la verdadera innovación de Marie Kondo es cómo dobla la ropa, sin ponerla una encima de otra, lo que nos ayudará a encontrarla más rápidamente y a no desordenar el armario todas las mañanas. La máxima de su método es que "todo debe estar a la vista", mejor enrollarlas y colocarlas una camisa al lado de la otra. Dentro de los cajones, si utilizamos separadores, será más fácil mantener las cosas ordenadas.

Por tanto, con este método solo habrá que colgar chaquetas o las prendas más largas y pesadas. Y, ahora, existe una fiebre por los separadores y organizadores de armario, por lo que no te costará conseguir lo que tu armario necesita, ya que están a la venta en multitud de 'ecommerces' y supermercados.

¿Qué es el orden según Marie Kondo?

Para ordenar un armario, la casa y la vida entera, Marie Kondo se basa en dos mandamientos indispensables: deshacerse de las cosas y doblar la ropa correctamente. "Todo a la vista".