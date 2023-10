Si tienes alguna de estas cerraduras en la puerta de tu casa, deberías cambiarla ya

"Con el miedo que pasé... Ojalá hubiera visto antes este video y esta noticia". Esto se puede leer en un comentario en la cuenta de Tik Tok del zaragozano Daniel Mateo, un cerrajero que comenzó subiendo un video en la citada red social por una apuesta y ahora tiene más de un millón de seguidores y una tienda abierta en la capital aragonesa. Asegura que en Zaragoza hay mucha demanda para cambiar ciertas cerraduras "vulnerables", ya que las casas "están plagadas" de ellas.

Precisamente, este zaragozano subió un video a Tik Tok hace escasos días que se volvió viral hablando de la que podría ser la cerradura más vulnerable ahora mismo: la de gorjas o borjas. Es decir, las que se abren con una llave "en forma de árbol" que encaja en un hueco parecido a una hucha. "Todas ellas se abren en cuestión de segundos sin hacer ni ruido ni dejar daños palpables en el cerrojo", comenta Mateo. Son "una golosina" para los ladrones de viviendas.

De hecho, él mismo muestra lo fácil que es abrirlas aún sin tener la llave. "Lo que más cambiamos son cerraduras de este tipo, porque Zaragoza está plagado de ellas", expresa. Al final, la mayoría del parque de viviendas de la ciudad del Ebro supera los 50 años de antigüedad, por lo que está bastante extendida, especialmente por los hogares del Casco Histórico.

El cerrajero de Tik Tok, como se le conoce en las redes sociales, inauguró recientemente una tienda física especializada en seguridad ubicada en el número 56 de la avenida Goya. Para él, la solución no es tanto cambiar la puerta entera, sino reemplazar la cerradura, ya que esta seguiría siendo "muy vulnerable". "Lo que más recomendamos nosotros es sustituirlas por otras de perfil europeo que llevan un bombín de seguridad real, con un cilindro protector. Todo lo probamos antes", especifica.

El coste para la familia interesada varía en función de la cantidad de protección que quiere, pero Mateo asegura que la instalación más recurrente "y de mejor relación calidad precio" es de unos 550 euros, con IVA incluido. Esto comprende la mano de obra, el escudo de seguridad -un dispositivo resistente que se instala para protegerla de ataques- y la manilla.

Algunas de las cerraduras más vulnerables, habituales en las viviendas de Zaragoza. Daniel Mateo

"Hay bombines por 30 euros, pero son muy malos, y también los hay por 250 o 350 euros, más recomendados. Son antipresión, uno de los métodos más comunes de los ladrones a la hora de meterse a una casa ajena", añade este zaragozano. El precio final, el de 550 euros, "podría ajustarse más bajo" para los que no quieran gastar tanto, pero también hay sistemas que van hasta los 700 euros.

El cerrojo de la puerta de acceso a la vivienda es una parte fundamental de la seguridad de la casa. Una vez sustituido, el ladrón tendría la opción de utilizar una palanca para abrirla, "algo que ya no se hace hoy en día". Pero las cerraduras de gorjas no son las únicas débiles y que deberían ser revisadas.

Poner un segundo cerrojo para más seguridad

Daniel Mateo, cerrajero de más de 25 años de profesión, destaca que cualquier cerrojo de acceso al hogar que tenga más de 10 años de antigüedad es frágil. "Esto serían, por ejemplo, los bombines antiguos de Ezcurra, cuyas llaves son de cabeza triangular, o todas las llaves de Tesa, también vulnerables con herramientas diferentes a la ganzúa", especifica.

Una llave de tipo gorja o borja, más moderna, de Ezcurra. Ezcurra

Para mejorar la seguridad, dice, lo mejor es cambiar la puerta entera a una blindada o acorazada, lo cual sería "bastante más costoso", y el ladrón podría forzar igualmente la cerradura. Otro consejo: poner un segundo cerrojo en la entrada. "Es muy disuasorio, porque ya ni siquiera piensan en tocar la puerta", especifica. Esto costaría, estima, entre 200 y 250 euros. "No hace falta gastar más", apostilla.

Este profesional asegura que tiene "mucha demanda" para hacer estos trabajos especializados de sustituciones de puertas, cerraduras y bombines. "En Zaragoza, tenemos las estadísticas más altas de robos en viviendas. Superamos a Barcelona incluso, si se tiene en cuenta la proporción de hurtos por cada 100.000 habitantes", asevera. En este sentido, añade que hay dos tipos de clientes: los que hacen estas actuaciones para prevenir y, por desgracia, los que ya han sufrido algún robo.

"Creemos que estos delitos no van con nosotros, porque vemos que roban, pero hasta que no nos pasa no tomamos medidas. Cuando viene una persona que lo ha sufrido, se cambian las cerraduras sus vecinos e incluso su familia también, porque ven lo fácil que es que te pueda ocurrir si la puerta no está lo suficientemente protegida", desarrolla Mateo.