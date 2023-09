Siguen los retrasos en los recibos en Zaragoza: "Desde noviembre no me han pasado ninguna factura de la luz"

Silvia Mehard lleva casi un año sin recibir facturas de la luz del chalet donde reside en La Muela (Zaragoza). En este tiempo no ha dejado de insistir a su compañía eléctrica para que le solucionen el problema porque quiere pagar lo que le corresponda. Teme que le puedan enviar todas juntas y tener que afrontar un importe muy elevado.

"Me he puesto en contacto con dicha compañía en numerosas ocasiones, tanto por vía telefónica como por correo electrónico para solicitar que se respeten los periodos de facturación, pero la situación continúa alargándose sin solución alguna", explica, con cierta desesperación, sobre sus gestiones con Endesa. Solo ha conseguido que le digan que se debe a un problema "informático". Además de a los servicios de atención de la compañía ha acudido a la dirección general de Consumo del Gobierno de Aragón, donde está pendiente del resultado de un arbitraje, y a la asociación de consumidores OCU.

Denuncia que quiere pagar las facturas pendientes y no puede porque no se las mandan. Se queja de que los clientes que se encuentren en su caso "estamos expuestos a que cuando decidan cobrarlas, la cuantía acumulada sea de un elevado importe, con los problemas que esto conlleva en la economía familiar de cada hogar", apunta.

En los más de treinta años que lleva viviendo en su casa nunca ha tenido problemas con las facturas. Afirma que siempre está muy pendiente de su consumo. "Apunto todos los meses los pasos del contador", asegura. Recibe las facturas cada dos meses. En este tiempo no le han llegado cuatro recibos y va para el quinto el mes que viene, por lo que calcula que su deuda puede ascender a 1.000 euros. "Es mucho dinero ya", lamenta.

Retrasos desde hace un par de años

Los retrasos en los recibos de la luz se vienen produciendo desde hace un par de años y afectan a varias compañías. Desde las eléctricas no se ha dado nunca un número de afectados ni por qué existen complicaciones con la facturación de unos clientes sí y con la de otros, no. "Mis vecinos no tienen problemas", explica Silvia sobre su caso.

Fuentes de Endesa lamentan "los inconvenientes que este retraso haya podido ocasionar". A la hora de explicar las causas, indican que "el proceso de facturación de energía es un proceso complejo debido a la diversidad de factores que intervienen" y recuerdan que "en los últimos años se han sucedido diversos cambios regulatorios, algunos de elevada complejidad", que reconocen han tenido un "impacto directo en el proceso de facturación".

Entre estas modificaciones, aprobadas por el Gobierno central, se encuentra la distinta facturación por tramos, que pasó de tres a seis. Todos estos cambios han supuesto que "hayamos tenido que renovar los sistemas de facturación, aplicando nuevas reglas de cálculo y adaptándonos a la regulación y a las necesidades de los clientes", señala la eléctrica.

Conscientes de que hay consumidores que no están recibiendo sus facturas regularmente, añaden que "estamos tomando las medidas necesarias para minimizar el impacto, informar a los clientes y facilitar acuerdos para el pago de las facturas atrasadas". Está previsto un procedimiento especial para abonarlas una vez que se remitan. "Les ofrecemos la posibilidad de fraccionar el pago de las facturas retrasadas, en al menos tantas fracciones como facturas (ciclos de facturación ) se hayan retrasado". En este caso, si se tardan 10 meses y las facturas son mensuales, el importe se reparte en otras diez.

Desde la eléctrica se asegura que "somos los primeros interesados en resolver estos problemas y disponer de una facturación al día con nuestros clientes.

Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores se ha venido denunciado que no exista ya una solución al problema. Desde la delegación de OCU en Zaragoza aseguran que según la normativa actual si los retrasos se alargan "solo te pueden exigir pagos de los doce meses precedentes".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.