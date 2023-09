Años con problemas con las lecturas del contador en Zaragoza: "Me llegaron facturas de 1.000 euros cuando lo normal eran 400"

Luis Polo apunta cada mes los pasos de su contador. Es gerente de una gasolinera familiar en el municipio de Quinto de Ebro, situado a unos 40 kilómetros de Zaragoza, en la transitada N-232, y nunca había tenido problemas con los recibos de la electricidad. Sin embargo, desde julio de 2020 la mayoría de sus lecturas son estimadas y algunas con importes disparados.

"Me llegaron facturas de la luz de 1.000 euros cuando lo normal eran 300 o 400", cuenta. A partir de ahí empezó a reclamar, primero a su comercializadora y después a la distribuidora, hasta llegar al Servicio Provincial de Industria del Gobierno de Aragón cuando vio que no se resolvía el problema. Este acaba de resolver a su favor.

La batalla de Luis en este tiempo ha sido conocer el consumo real para poder comprobar las facturas y demostrar que esos recibos tan elevados no eran posibles ni por la subida del kilovatio de los últimos años. Cuando empezó a revisar el contador surgió el principal problema. "Vi que estaba bloqueado, ni sumaba ni restaba y pedí un cambio de contador. Tengo tres puntos de suministro y me pasaba en dos", cuenta. Los nuevos, que le instaló la empresa distribuidora de Endesa (e-distribución) en septiembre de 2021, siguieron sin remitir la información. Desde la generalización de los aparatos de telegestión los datos se envían de forma autómatica y ya no es recogida de forma manual por un operario como antes.

Indemnización por reclamaciones no contestadas

"La empresa de distribución y la de comercialización de electricidad se echaban la culpa una a otra", se queja, indignado por el tiempo que lleva perdido en trámites. El escrito a Industria recoge hasta 28 reclamaciones presentadas y que no fueron respondidas "de forma adecuada o en plazo" por las que ahora tendrá que indemnizarle la distribuidora, a razón de 30,05 euros por cada una, además de regularizarle las facturas con lecturas reales.

"Un día llegué a estar una hora al teléfono", recuerda sobre sus infructuosas gestiones. De ellas ha llegado a entender que el problema es que el contador nuevo funciona pero no transmite los datos a la compañía. Esto ha hecho que la mayoría de sus facturas le hayan llegado con lecturas estimadas.

Desde Endesa se ha indicado que "se está analizando el caso". La compañía se encuentra en plazo para recurrir el fallo administrativo. Por su parte, desde Iberdrola, la comercializadora actual han señalado que cuando reciban las lecturas correctas "se procederá a refacturar con los importes que correspondan, que es lo que se realiza normalmente en este tipo de casos".

La resolución de Industria

El Servicio Provincial de Industria ha resuelto que la Endesa deberá proporcionar mensualmente "lecturas reales que sirvan de base a la facturación" que hacen las comercializadoras. La gasolinera ha cambiado tres veces de empresa de venta de electricidad en este tiempo en busca de una solución, siendo la última Iberdrola.

Cuando la distribuidora refacture deberá aplicar el interés legal del dinero vigente en ese momento a la diferencia que pagó de más el cliente. La resolución señala que se abonen las "cantidades adelantadas por el reclamante en cada una de las facturas que realizó con consumo estimado superior al real, ingresando el importe resultante en la cuenta del reclamante". Además, la Administración pide que explique al cliente "en detalle, de manera comprensible y por escrito", los cálculos que ha hecho la compañía para conseguir el importe correcto.

Además, Endesa deberá abonar la indemnización citada por no responder a tiempo al cliente, que ascendería a 841,4 euros. Este importe deberá abonárselo a través de la comercializadora "en la primera facturación que se produzca". Esta se recoge en el Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, como consecuencia del incumplimiento de la calidad de servicio individual (artículo 105).

La citada normativa también es la que señala en lo referente a la comprobación de los equipos de medida y control (artículo 96), que en caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, "se procederá a efectuar una refacturación complementaria"

Luis echa de menos que pase una persona para la lectura de los aparatos para evitar el problema de las lecturas estimadas. "Venía una vez al mes", recuerda, para hacer el trabajo que durante este tiempo ha tenido que aprender él, sin que tampoco le haya servido para que le refacturen hasta que no ha conseguido la citada resolución administrativa. Con ella no ha terminado aún con sus reclamaciones.

Esta semana tenía ya pedida cita en la oficina de atención al cliente de Endesa y acudirá con la resolución bajo el brazo, que espera le ayude a agilizar la solución. "Hasta que no se resuelva todo no puedo estar satisfecho", afirma.