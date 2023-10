David de Prado: el hombre que te hace más fácil comer en Ikea, el cuarto restaurante del mundo

Si pensamos en Ikea se nos vienen a la cabeza estanterías, sofás o lámparas, pero hay otros muchos ámbitos de esta gigantesca multinacional en los que el diseño importa. Es el caso de los servicios y productos digitales, todas esas plataformas y aplicaciones que conectan a los clientes con las tiendas pero que, cada vez más, forman parte de la propia experiencia de compra, incluso de la presencial. Detrás de algunas de ellas, en concreto de las de sus restaurantes, tanto a la hora de atender los clientes como a los trabajadores, está un español, David de Prado. En esos restaurantes trabajan 22.000 personas con un volumen de negocio que lo convierten en el cuarto del mundo. Este martes, De Prado visitó Zaragoza en el marco de de las jornadas 'Diseño, ciudadanía y administración', organizadas por los Servicios Digitales de Aragón es el área del Gobierno de Aragón.

¿En qué consiste su trabajo?Trabajo en Ingka Digital, que es el área que crea productos y servicios digitales, tanto para los clientes como para los trabajadores, tanto en el ámbito digital como en los momentos en que las personas que están en las tiendas interactúan con lo digital. Por ejemplo, la app que te permite encargar la comida en los restaurantes y de la experiencia que va desde que la pides hasta que la recoges. Todo esto en unas dimensiones de enorme magnitud. Nosotros diseñamos desde la zona de los clientes como las cocinas, el 'stockage' y otros muchos procesos.



¿Cómo es diseñar digitalmente dentro de una empresa consagrada al diseño de producto?La idea es que con el nuestro haya un impacto en el usario que mejore su vida. Pero esto es válido para Ikea o para la Administración pública.



El diseño es un concepto que comenzó a conocerse en los 80. ¿Sabe el público ahora que también es importante en lo digital?No se le puede pedir a las personas que tengan una reflexión profesional sobre un aspecto de su vida, pero esperan grandes cosas de las aplicaciones o servicios digitales que consumen. No esperan que tengan que hacer mil trámites para devolver algo o acudir a siete ventanillas para un papeleo. Lo que esperan es que las cosas funciones, los usuarios ahora sí que son demandantes, porque si existe la posibilidad, por qué no darla. Se ha pasado de un concepto del diseño basado en la forma y la apariencia (aunque no siempre haya sido así), pero a día de hoy, no sólo preocupa qué hay que hacer y por qué, algo que el mundo de la empresa es muy importante. también importa lo que tienes que dejar de hacer. A la hora de elegir en qué ámbito vas a trabajar, con qué objetivos, para quién y por qué el diseño está aportando mucho a través de procesos y herramientas. Y del contacto directo con las personas que lo van a usar.

Y esas personas, ¿son todas iguales? Ikea está en medio mundo.En Ikea existe una misión muy compartida que es mejorar el día a día de la mayoría de las personas y esa mayoría es muy importante. Se trata de llegar al mayor número de personas posibles, por supuesto, con el objeto de hacer negocio, pero también de mejorar sus vidas. Esto no significa para nosotros encontrar al usuario medio o al más desarrollado, sino que manejamos un concepto inclusivo: ¿quién se está quedando fuera de esto? Todo enlaza con una corriente en el diseño muy importante que es la inclusión. Si no estamos sirviendo a las personas que queremos servir no estamos haciendo bien nuestro trabajo y esto sucede en todos los ámbitos, por ejemplo en la administración.

Ikea está muy asentada en la vida de la gente. Hay hasta memes. ¿Condiciona esa familiaridad que ha adquirido la dimensión de la marca el trabajo de cara al usuario?Lo que decía antes tiene que ver son eso. Lo de mejorar la vida de la gente está relacionado con esa responsabilidad que conlleva esa implantación en la sociedad que tiene Ikea. Y en nuestro caso, influye en el diseño, porque no es neutro, tenemos una responsabilidad



¿Y cuál sería?Que a las personas que utilizan los productos que diseño les sean útiles en su día a día.

¿Y qué hacemos con los que desean la presencialidad? Estamos conminados a ser atendidos digitalmente?Tanto desde el punto de vista del Estado como de las empresas tenemos la obligación de servir a todo el mundo. Las herramientas digitales son eso, herramientas, tienen valor en tanto en cuanto sean usadas. Si hay gente que no lo hace tenemos que hacer lo posible para que puedan recurrir a ellas. Y si no lo pueden hacer, habrá que tener alternativas. No se puede excluir a las personas, no está bien. Ni de la digitalidad ni de nada