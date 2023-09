Carbonero y Nacho Taboada, momentos románticos en París

La periodista Sara Carbonero atraviesa uno de los mejores momentos de su vida en compañía de su novio, el cantante zaragozano Nacho Taboada, líder del grupo Colectivo Panamera, con quien empezó a salir a principios de 2022 y con quien, a sus 39 años, ha encontrado de nuevo la estabilidad, tras su separación amistosa con Iker Casillas.

Tan consolidada está la relación que, desde esta primavera, el aragonés de 36 años convive con su novia en la casa de la presentadora, según han recogido varios medios. Asimismo, en cada ocasión que puede, la pareja aprovecha para realizar escapadas románticas, como ya hicieron en agosto, visitando Galicia y Corral de Almaguer, el pueblo toledano de Carbonero.

Recientemente, por motivo de una campaña publicitaria para su firma de moda Slowlove, que creó junto a su íntima amiga Isabel Jiménez, la embajadora de Unicef tenía programado su viaje a París. Sin embargo, la periodista no dudó en llevarse entre bambalinas al cantante y, según ha adelantado en exclusiva ‘¡Hola!’, lo que comenzó como un viaje por trabajo, se convirtió en un romántico fin de semana por la ciudad del amor.

Y es que la pareja se ha dejado ver por las calles de la capital francesa en una actitud acaramelada, entre besos, risas y cariñosos abrazos. Por ejemplo, se dedicaron carantoñas y caricias sentados en la terraza de una cafetería. Unas imágenes que ha obtenido la revista del saludo en exclusiva y que demuestran la química que hay entre ambos.

La periodista es una enamorada de la capital francesa, tal y como refleja en los mensajes de los diferentes ‘posts’ que ha compartido en su cuenta de Instagram sobre su trabajo allí. "Ciudad de luz infinita. Siempre nos quedará", aseveraba en uno. "Podría empadronarme aquí", indicaba en otro con la imagen de la torre Eiffel de fondo.

La relación entre Carbonero y Taboada va viento en popa. Hace unos pocos meses, el músico explicó a HERALDO cómo estaba viviendo esta situación: "Lo vivo con naturalidad, sabiendo dónde estoy. La vida me ha llevado por este camino. He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar. Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor normalidad que podemos. Sé perfectamente cuál es la realidad de mi vida, que es el trabajo diario y el esfuerzo, que nadie me va a regalar nada. También trabajo en ‘El País’ en la parte de pódcast. Me siento afortunado por dedicarme a la música y por conocer a personas tan especiales en mi esfera privada".

Antes de dar rienda suelta a la pasión con Taboada, la presentadora se reencontró la pasada semana en un acto en Madrid en beneficio de Unicef presidido por la reina Letizia con grandes amigos, como el padre Ángel, la célebre pediatra Lucía Galán y la farmacéutica Boticaria García. "Una mañana emocionante, llena de sentimientos a flor de piel y compromiso", compartía Carbonero recordando ese día.