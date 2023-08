Todas las parejas que el verano 2023 se ha llevado

El verano siempre es época de rupturas. El calor y el amor no son buena combinación y en numerosas ocasiones la psicología y la ciencia han tratado de dar explicaciones a este fenómeno, llegando a la conclusión de que si una pareja no está demasiado bien, en época estival, con la ausencia de responsabilidades y de rutina, se pone el foco en aquello que no funciona en una relación.

Por su parte, los amantes de la astrología aseguran que cuando Venus, que es el planeta del amor, está retrógrado comienza un intenso periodo de revisión y reestructuración en las relaciones. Este fenómeno comenzó el pasado 22 de julio y terminará el próximo 3 de septiembre. Se dice que un planeta está retrógrado cuando al mirarlo desde la Tierra parece que gira en dirección opuesta al resto. Sea como sea, lo cierto es que este 2023 también va a pasar a la historia como uno de los veranos en el que muchas parejas famosas consolidadas del panorama internacional han tomado la decisión de separar sus caminos.

La ruptura más sonada es sin duda la de Rosalía y Rauw Alejandro. La pareja de cantantes estaba organizando su boda y la noticia cayó como un jarro de agua fría para todos sus seguidores. Ambos confirmaron que se siguen teniendo mucho cariño y que entre ellos no ha habido terceras personas. Rauw quiso dar más detalles sobre ello en una emotiva canción que escribió de despedida a su prometida. "Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta la hago pa' cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad", canta el puertorriqueño en 'Hayami Hana'.

Futbolistas y artistas

A ellos les siguió otra de las más queridas en redes sociales: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. El futbolista del Atlético de Madrid acudía habitualmente a los conciertos de la cantante y Tini estuvo presente en la celebración de la Copa del Mundo de Argentina con De Paul. Nada hacía presagiar este final porque tan solo unos meses antes Rodrigo enseñó un tatuaje con el nombre de la cantante y se especulaba con la posibilidad de que estuviesen comprometidos por el anillo que lucía ella de diamantes valorado en 57.000 euros.

El mismo camino tomó su excompañero de equipo, Sergio Reguilón, y la 'influencer', Marta Díaz, tras cuatro años juntos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado este extremo ni ha borrado sus fotos de las redes; la distancia entre ambos es evidente.

El amor también se les ha roto de tanto usarlo a varios artistas internacionales. Alejandro Sanz rompía con Rachel Valdés tras cuatro años de relación por el desgaste de la convivencia. Ariana Grande se ha divorciado del agente financiero Dalton Gómez. Se conocieron en 2020 y en 2021 se casaron en una boda muy íntima. Ahora, ambos mantienen una buena relación y están colaborando para que su ruptura sea de la manera más amistosa posible.

"Ambos hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivido como pareja todos estos años maravillosos", con este mensaje anunciaba Ricky Martín su divorcio después cinco años de matrimonio y cuatro hijos por gestación subrogada con Jwan Yosef.

La última en unirse a esta larga lista ha sido la cantante Britney Spears. La pasada semana se conocía su divorcio de Sam Asghari tan solo catorce meses después de haber contraído matrimonio. Los rumores apuntan a una infidelidad por parte del iraní como motivo de la separación. Cabe recordar que su marido fue su único apoyo durante todo el proceso de lucha para cancelar la tutela que su padre tenía sobre ella. Ahora, se ha quedado completamente sola.

En este verano también se ha conocido la ruptura del expolítico Albert Rivera y la cantante Malú tras cuatro años de relación y una hija en común. A él ya se le ha relacionado con otras dos mujeres desde que se conociera la información. La actriz Natalie Pormant también se ha divorciado del director Benjamin Millepied por una infidelidad de este.