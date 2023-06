Alejandro Sanz y Rachel Valdés rompen su relación tras mas de tres años juntos

El cantante Alejandro Sanz y la artista cubana Rachel Valdés han roto su relación. Tras más de tres años juntos, la pareja ha decidido tomar caminos separados. La crisis comenzó hace dos semanas, cuando Valdés abandonó la casa en la que vivían con todas sus pertenencias, según asegura la revista ¡Hola!. La citada publicación apunta a que los motivos que podrían estar detrás de la ruptura serían una diferencia de pareceres y el desgaste de la convivencia.

Alejandro Sanz no está atravesando un buen momento personal, tal y como él mismo confirmó con un preocupante mensaje lanzado a través de sus redes sociales. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", expresaba. Y aseguraba también que estaba "trabajando en ello" para "sentirse mejor". Pero, la frase que más preocupó a sus seguidores fue con la que concluyó el mensaje:

Unos días después el cantante volvió a escribir para expresar su agradecimiento por todos los mensajes de ánimo que había recibido y aprovechó para anunciar que de momento no se plantea suspender su gira de conciertos, que comienza este mismo sábado en Pamplona. También quiso dejar unas palabras de esperanza: "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Unas palabras que volvieron a abrir el debate de la salud mental y que no dejaron indiferentes a nadie, pues el cantante siempre se suele mostrar positivo y con buen humor. Una tristeza que ahora parece tener motivo: el fin de su relación con Valdés.

La pareja, que por ahora guarda silencio, se conoció en el año 2018 a través de unos amigos en común pero su relación no comenzó hasta el verano de 2019, cuando el cantante se separó de Raquel Perera. En el mes de enero se conoció que la pareja abandonaba su mansión en la exclusiva urbanización de La Finca para trasladarse a una villa de 2.000 metros cuadrados la localidad madrileña de Somosaguas, que ahora ella ha dejado.

Rachel, es una artista cubana, pintora y escultora, que se dedica a exponer sus trabajos por el mundo. En España trabajó como comisaria de arte para la marca 'Stradivarius' del grupo Inditex.