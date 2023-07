La sorprendente reacción de Bertín Osborne tras conocerse que será padre a los 69 años: "No es un niño buscado ni deseado"

Bertín Osborne será padre de nuevo a final de año junto a Marlises Gabriela Guillén. La revista Lecturas dio este miércoles la campanada anunciando en exclusiva la noticia de la nueva paternidad del popular presentador, que tendrá su sexto hijo a los 69 años. Según informó la publicación, la empresaria está en su primer trimestre de gestación y ya ha acudido a las visitas de seguimiento del embarazo en la Seguridad Social. El bebé será el primer vástago para ella.

El presentador confirmó la noticia al tiempo que aseguraba que no ha sido buscado. "No es un niño buscado ni deseado", afirmó el cantante a la periodista Beatriz Cortázar, a la que también le explicó que "son accidentes que pasan todos los días". A pesar de ello, se hará cargo de su nuevo hijo. "Que nadie piense que no va a asumir su responsabilidad. Él va a asumir toda la responsabilidad del bebé que va a nacer", aclaró Cortázar tras su conversación con el popular artista.

Fue precisamente hace tres meses, en abril, cuando saltó la noticia de que Bertín tenía una nueva pareja, aunque él se apresuró a desmentirlo. "Tengo muchas amigas especiales", decía la pasada primavera mientras sus hijas lo corroboraban: "Mi padre no tiene novia". "Es encantadora, simpática y muy guapa", aseguraba el cantante, aunque puntualizaba que "la he visto ocho o diez veces. Punto y se acabó. Si estuviera enamorado, los primeros en enteraros, para empezar, seríais vosotros. Pero es que, primero, ni se me pasa por la cabeza, y segundo, no ha pasado", afirmaba. "No tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Es que no hay más", insistía. Sin embargo, ella no dudaba en confirmar el romance en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén. Instagram

Un mes después, en mayo, Bertín aclaraba la situación: "No hay que darle más vueltas al tema, llevo dos años y medio soltero, pero lo normal es que salga con alguna chavala, pues eso es lo que hago". Ahora, cuando parecía que el embarazo había confirmado definitivamente el noviazgo entre el cantante y Marlises Gabriela, de 32 años, Bertín ha vuelto precisar en qué punto están. En este sentido, ha valorado que Gabriela es "una mujer muy buena, muy cariñosa", sin embargo, "uno no puede decir que está enamorado si no está enamorado". De hecho, actualmente existiría un distanciamiento entre ellos y no están viviendo juntos.

La pareja se conoció el año pasado en una sesión de fotos cuando ambos protagonizaron la campaña de publicidad de una firma de ropa. Además de sus pinitos como modelos, ella tiene una clínica estética con dos locales en Madrid.

"Puede decir lo que quiera, es su problema"

Gabriela Guillén también ha roto su silencio tras las palabras de Bertín a Beatriz Cortazar y ha destacado a la revista Semana que él "puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada”.

El bebé será el sexto vástago para Bertín Osborne, que tuvo tres hijas con Sandra Domecq, Alejandra, Eugenia y Claudia (además del hijo que perdieron al poco de nacer), y otros dos varones con Fabiola Martínez, Quique y Carlos.

Por su parte, la expareja de Bertín, Fabiola, no quiso pronunciarse al respecto. La revista Semana contactó con ella para obtener su valoración y solo quiso desearle lo mejor. "Solo puedo desearle que sea feliz. Y que disfrute muchísimo", dijo. "No me corresponde decir ni aportar nada", concluyó.

Esta maravilla. Mercedes Milá a Bertín Osborne: pic.twitter.com/0vf4qEPWrj — Teresa Barrios (@TeresaBarrios) July 12, 2023

Crítica de Mercedes Milá

La que no se ha callado es su compañera de profesión Mercedes Milá, que ha publicado un vídeo en el que expresa sin pelos en la lengua su opición sobre las palabras del cantante y presentador. "Me dirijo directamente a Bertín Osborne. No sé si lo verá, pero me sale del alma", ha comenzado diciendo. "Bertín, hijo, nos conocemos de hace muchos años, pero esta reacción tuya al embarazo de la chica con la que estabas, estás o lo que sea... Tu reacción de que este es un hijo no deseado es tan repugnante, tan triste, tan antigua", ha subrayado. "Ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que tenían relaciones se desentendían de las consecuencias", destacaba la periodista. "No puedo decirte otra cosa. Y a ella le mando un abrazo enorme para decirle: no estás sola".