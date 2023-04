Bertín Osborne: "Me estoy divirtiendo muchísimo"

La revista '¡Hola!' ha publicado este miércoles la nueva ilusión de Bertín Osborne, Marlises Gabriela Guillén, una empresaria y modelo a la que conoció el año pasado cuando hicieron juntos una campaña para la firma El Capote. La noticia parecía que ya había sido confirmada por la propia protagonista un día antes en el programa 'Y ahora Sonsoles', sin embargo, la otra parte de la posible pareja no está por la labor de declararse enamorado. Bertín asegura que en su nueva vida de soltero "me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo muchísimo". "Llevo dos años y medio separado, y divorciado también una temporada larga. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana", ha confesado a la misma publicación.

Eso sí, de nueva pareja, nada de nada. El presentador y cantante ha hablado sobre la naturaleza de su relación con Marlises: "Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto ocho o diez veces. Punto y se acabó. Si estuviera enamorado, los primeros en enteraros, para empezar, seríais vosotros. Pero es que, primero, ni se me pasa por la cabeza, y segundo, no ha pasado". "No tengo relación de pareja con nadie, ni con Gabi tampoco. Es que no hay más", ha subrayado, aunque ha asegurado que "de ella me gusta todo, porque es un encanto, pero ni es mi novia ni estoy enamorado. Tampoco ilusionado, que además yo para eso soy más frío que un témpano de hielo".