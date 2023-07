Bertín Osborne, padre a los 69 años junto a Gabriela, su novia de 32 años

El famoso cantante español Bertín Osborne, que actualmente tiene 68 años y en diciembre tendrá 69, será padre por sexta vez. La madre será su novia Marlises Gabriela Guillén, de 32 años, con la que lleva saliendo desde abril de 2022.

Así lo han explicado en una exclusiva de la revista Lecturas, donde también han afirmado que la joven está en su primer trimestre de embarazo. A falta de confirmación oficial del artista, será el primer hijo de ella y el sexto de Bertín Osborne, quien también tiene siete nietos.

El bebé se prevé que nazca en 2024, y se llevará 45 años con la hija mayor del cantante, Alejandra. Cabe recordar que cuatro de los hijos de Bertín Osborne son más jóvenes que Gabriela Guillén.

Bertín y Gabriela se conocieron en abril de 2022, durante un reportaje de la firma de ropa El Capote al ejercer ella de modelo para una campaña publicitaria, aunque siempre se han mantenido lejos del ojo público.

La colombiana, que además de modelo es fisioterapeuta y regenta dos centros de estética en Madrid, confirmó la relación a un programa de televisión, pero luego rectificó. "Soy muy amiga de él. Le quiero mucho. Yo también tengo más amigos especiales", declaró entonces, tras unas declaraciones del artista en la que la tildó de "amiga especial".

Tal y como asegura Lecturas, la modelo acudió a un centro de la Seguridad Social para una de sus primeras visitas, aunque luego comenzó a ir a consultas privadas para controlar su embarazo.

El pasado abril, el cantante negaba en el programa 'Y ahora Sonsoles' estar enamorado. Bertín aseguraba que en su nueva vida de soltero "me lo estoy pasando muy bien, me estoy divirtiendo muchísimo". "Llevo dos años y medio separado, y divorciado también una temporada larga. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana", dijo.