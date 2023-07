¿Quieres ver tu idea convertida en prototipo, pero te faltan medios? La Feria Maker de Roma premiará tres ideas innovadoras

¿Tienes una idea y te gustaría que un equipo de ingenieras/os y diseñadores/as te ayudaran a hacer realidad tu proyecto de electrónica? Preséntate al concurso convocado por la Feria Maker de Roma (MFR) antes del 15 de septiembre de este año y podrás conseguirlo. Desde la organización apuntan como preferentes las “ideas innovadoras que mezclen tecnología, diseño y sostenibilidad”. No en vano, el lema del concurso es: 'MY Maker PCBA: your electronics for a better planet'.

Aunque sean muy preliminares, las ideas enviadas a esta convocatoria deberán ser expuestas con claridad y concisión. Serán evaluadas por un equipo experto que aplicará criterios de innovación, posibilidad real de desarrollo e impacto potencial. Y las tres ideas seleccionadas entrarán en proceso de prototipado. La organización del concurso habla de “empoderamiento de la persona emprendedora carente de medios”, la que recibirá asistencia y todo lo necesario para desarrollar un prototipo funcional.

Las siglas PCBA que figuran en el título de la convocatoria significan 'ensamblaje de placa de circuito impreso', es decir placas de circuito ensambladas con componentes electrónicos como diodos, transmisores, condensadores y resistencias. Todos los dispositivos electrónicos que nos rodean tienen PCBA, desde los teléfonos inteligentes hasta los hornos de microondas, los ordenadores portátiles y los coches.

Pueden presentarse a esta convocatoria las y los 'makers' (hacedores de tecnología) particulares, empresas, organizaciones de todo tipo, 'startups', asociaciones y fundaciones de cualquier parte del mundo. Se seleccionarán las tres propuestas más valiosas y serán anunciadas el 25 de septiembre.

Los prototipos resultantes serán expuestos a continuación en la undécima edición de la Feria Maker de Roma, la mayor exhibición 'maker' de Europa que, este año, se celebrará entre los días 20 y 22 de octubre. Organizada por la Cámara de Comercio de la capital italiana, la MFR reúne a numerosas empresas tecnológicas en torno a este evento, las que ahora, con FAE Technology a la cabeza, evaluarán las ideas presentadas y facilitarán los medios técnicos necesarios para su desarrollo. Es más, FAE Technology fabricará las placas electrónicas desarrolladas a partir de los proyectos ganadores.

Están claros los objetivos de la Maker Faire Rome: no perderse ni una sola de las manifestaciones del talento innovador internacional y emplear sus esfuerzos en la sostenibilidad del planeta.

