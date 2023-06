Bertín Osborne y Fabiola Martínez se reencuentran por una buena causa

La semana pasada, Fabiola Martínez ofreció una entrevista en la que dio a conocer su faceta más íntima y reveló algunos capítulos desconocidos de su biografía como las amenazas que recibió de una de sus exparejas. Por supuesto, también habló del padre de sus hijos, Bertín Osborne, al que reprochó que hubiera dicho públicamente que nunca había estado enamorado. Ahora, la expareja ha vuelto a coincidir en el 'tardeo solidario' de la Fundación Bertín Osborne, que dirige la propia Fabiola, derrochando complicidad.

Se trata de un evento que tiene por objeto recaudar fondos para ayudar a las familias de niños con discapacidad. En el acto, tanto Bertín como Fabiola se mostraron encantados de trabajar unidos por esta buena causa que pusieron en marcha a raíz del nacimiento de su hijo mayor, Kike, que sufre parálisis cerebral. Su incansable búsqueda de recursos, terapias y oportunidades les llevó a querer compartir sus avances y posibilidades con otras familias en situación similar.

La gala fue en el hipódromo de la Zarzuela y además de ellos acudieron numerosos rostros conocidos como Carmen Morales, María Zurita, Esther Doña, Sandra Domeq o Eugenia Osborne, hija del presentador.

Queda claro con esta aparición que ambos dejan a un lado cualquier tipo de diferencia cuando se trata del bienestar de sus hijos. Fue en enero de 2021 cuando Bertín y Fabiola hicieron pública su separación después de catorce años de matrimonio. Ya entonces expresaron que su prioridad eran los dos hijos que tienen en común y los hemos podido ver en varias ocasiones unidos precisamente con ese fin.

Por eso resultaron tan llamativas las palabras de Bertín en la que afirmaba no haber estado nunca enamorado. Unas declaraciones que hicieron especial mella en la venezolana. "Bertín no tendría que haber dicho eso. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, que no son producto del amor? Ahí se le fue un poco la pinza", ha valorado Fabiola, que busca su propia identidad en el ámbito público. "Soy la madre de sus hijos y eso nos va a unir siempre, y yo me he hecho conocida gracias a ser su mujer, pero quiero que la gente me conozca como soy", ha dicho.

Desde su separación, a Fabiola no se le ha conocido nueva pareja, aunque ella asegura que está abierta al amor. Sin embargo, sobre él no han cesado los rumores de nuevos romances, a pesar de sus continuos desmentidos. El último, con Gabriela Guillén, una modelo y fisioterapeuta a la que conoció en 2022 y con quien parece que estaría afianzando su relación.

Aunque lo ha intentado en muchas ocasiones, el presentador no ha podido quitarse la fama de donjuán ni siquiera durante el tiempo que estuvo casado con la madre de sus dos hijos menores, aunque su expareja lo tiene claro: "Yo sabía con quién estaba y, honestamente, jamás estando juntos vivimos una situación en que él estuviese con otra persona. Pero es Bertín, viajaba mucho, la sombra siempre estaba ahí. ¿Alguna vez ha salido algo de que, estando juntos, él estuviera con otra persona? A lo mejor no se ha hecho público".