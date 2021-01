Fabiola Martínez rompe su silencio tras su separación de Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha roto su silencio. Días después de que Bertín Osborne anunciase su separación tras casi 15 años de matrimonio, la venezolana ha publicado un extenso vídeo en su perfil de Instagram en el que habla de la ruptura de la pareja para puntualizar algunos "detalles" que se han contado y que, asegura que no son ciertos.

"Que no os engañen... Espero que esto evite especulaciones y malas interpretaciones", asegura en el texto que acompaña al vídeo en la red social.

Martínez ha explicado que cuando ella y Bertín se casaron ambos firmaron de mutuo acuerdo una "separación de bienes absoluta", es decir, "ninguno de los dos tiene ninguna obligación con el otro". Pero puntualiza que la situación cambia respecto a los dos hijos que tienen en común. "Ambos, por ley, tenemos obligación de asumir la responsabilidad de su manutención", subraya, y destaca que "esas son las únicas cosas que en lo que respecta a lo económico, Bertín y yo tenemos que hablar".

Casa alquilada

Sobre la vivienda que la pareja compartía en Madrid, la modelo ha puntualizado que la "casa es alquilada". Explica que en su día el matrimonio decidió no comprarla "al no tenerla adaptada para Kike", el hijo mayor de la pareja, quien sufre una lesión cerebral desde su nacimiento y necesita especiales cuidados.

Sobre sus hijos, la venezolana admite que la separación puede ser difícil para ellos, "pero tampoco es bueno ver a dos padres que no tienen buena relación. Y antes de llegar a ese extremo hemos tomado esa decisión, con cariño, con respeto, con madurez, con responsabilidad, intentando hacerlo lo mejor posible", subraya.

A nivel personal, Fabiola asegura que se encuentra "tranquila, serena" y "con ilusión de empezar cosas nuevas". Admite que siente "tristeza de no haber conseguido mantener ese matrimonio como en un principio esperábamos. No ha podido ser, sin más". Y manda un mensaje a sus seguidores: "Sé que ha desilusionado a muchas personas que creían en el amor perfecto", reconoce. "El amor existe, pero no es perfecto. Los dos nos merecemos estar bien y ser felices, y eso es lo que estamos intentando, sin hacer daño a nadie", zanja.

Admite que "una separación nunca es fácil" pero remarca que "hay que seguir, la vida sigue, evoluciona, crecemos, aprendemos, y en ese momento es donde yo me siento ahora". Y sobre su futuro explica que seguirá trabajando, "como lo he hecho siempre desde que tengo 16 años".