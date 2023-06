El 'trauma' con las sardinas de una joven tras un examen de matemáticas de la Evau

La Evau (o Ebau) ya ha llegado a su fin en la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Aragón. Los jóvenes han vivido tres días de mucho estrés y expectación, y las emociones están todavía a flor de piel.

Hay quienes están celebrando el fin de los exámenes tomándose unos días de descanso en Salou, o en otros lugares vacacionales, esperando los resultados de sus pruebas. Sin embargo, muchos otros andan preocupados porque salieron de algún examen con malas sensaciones.

Este es el caso de la joven que se ha hecho viral en redes tras mandar a su amiga un audio de WhatsApp contando lo mal que le había ido en el examen de matemáticas de la Evau. La estudiante, llorando, le explica a su compañera que cree que va a suspender y que le ha dejado un "trauma". El motivo por el que se ha hecho viral es que, aparte de reflejar lo que piensan muchos estudiantes, ha asegurado que no volvería a comer sardinas porque había un problema que tenía a este pescado de protagonista.

"Llevo toda la tarde llorando porque no sabía ni sacar la matriz", se oye a la joven decir entre lágrimas. "Estoy devastada", continúa. "Había un problema de probabilidades de sardinas, tía, no voy a comer sardinas nunca más en mi vida, qué trauma me ha dejado", explica visiblemente afectada. La estudiante va más allá: "Yo ya no quiero más matemáticas en mi vida, qué mal, voy a sacar un dos", lamenta.

Las reacciones

El vídeo se ha hecho viral rápidamente y acumula más de un millón de visualizaciones en poco más de un día. Otros jóvenes que también hicieron ese examen han comentado lo difícil que fue. "Tuve que tachar entero el de las sardinas porque llegué al segundo apartado y me quedé en blanco", lamenta un usuario. "Lo peor es que el de sardinas no era de probabilidad, era de estadística", dice el comentario con más 'me gusta' del vídeo.

Otros jóvenes que han pasado por la misma situación han lanzado un mensaje de tranquilidad: "Yo saqué un 0,75 en matemáticas en la Evau y aquí estoy, graduada en ciencias ambientales, por si a alguien le sirve de consuelo", comenta una chica.