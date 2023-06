Del 'Chiringuito de jugones' a 'Art Attack': los mejores memes de la Evau o Ebau

El segundo día de Evau en Zaragoza es cuando los más jóvenes se enfrentan a los exámenes de las asignaturas optativas que han cursado durante segundo de bachiller. Aunque son solo tres días de pruebas, los estudiantes se juegan mucho, algo que puede causar muchos nervios y estrés.

No obstante, para contrarrestar esos momentos de bloqueo previos, muchos jóvenes optan por hacer bromas y memes en Twitter que alivian algo de tensión a estos momentos tan estresantes.

La preparación es clave

Cada estudiante tiene su manera de preparar los exámenes. Hay técnicas para todos los gustos. Como la de una joven, que lleva un sombrero mexicano mientras estudia al sol. "Lo de mi hermana preparando la Ebau es una comedia que me está alegrando los días", escribe una tuitera.

Lo de mi hermana preparando la Ebau es una comedia que me está alegrando los días pic.twitter.com/FoAySVvJXy — Lauraa🌸 (@laura_cg16) June 4, 2023

Los más religiosos optan por rezar a sus santos favoritos, aunque no sean los más conocidos. Hay quienes prefieren rendir culto a sus personajes televisivos favoritos, como Paquita Salas. "RT a la Paquita de la suerte para una buena Ebau", tuitea una joven junto a una estampita de la mánager más famosa de Netflix.

rt a la Paquita de la suerte para una buena EBAU 😭 pic.twitter.com/3AVm1WBD4K — ainhara 🌜 (@naraigl) May 30, 2023

Esta conversación sobre EvAU/EBAU es historia de España. pic.twitter.com/dafEniNbhE — Adrián 🌍 (@AdrianCrusoe) June 5, 2023

Como entrar a la guerra

Para muchos, los exámenes de acceso son un momento muy duro en su vida como estudiante, tanto que lo llegan a comparar con estar en la guerra. Otros solo pueden pensar en la siesta que se van a echar en cuanto acaben los exámenes. "Yo después de dormir 4 días seguidos tras la Ebau", escribe un tuitero junto al vídeo viral del oso saliendo de su hibernación.

Primer día de bachillerato 2021//Primer día de la EBAU 2023 pic.twitter.com/aTBlMmLiQP — yago.bd_ (@YagoBD_) June 5, 2023

yo después de dormir 4 días seguidos tras la ebau pic.twitter.com/FhVrAN5oyP — dani(el) (@daniisauriio) May 31, 2023

Otros tantos hacen lotería sobre los temas que pueden entrar en los exámenes. "Yo como salga en la Ebau cualquier otro tema que no sea Primo de Rivera", tuitea Gloria. Quizá cometas algún pequeño error, como equivocarte en el nombre de una obra, pero tranquilo, seguro que no te restan demasiados puntos por poner 'Platero y tú', en vez de 'Platero y yo'.

yo como salga en la ebau cualquier otro tema q no sea primo de rivera pic.twitter.com/myoNUNm4VX — gloria:) (@higloriaa) June 4, 2023

yo cuando vea “desarrolle primo de rivera” en la evau pic.twitter.com/ZXoKw7FfkS — kika (@erikasarvise28) June 3, 2023

definición primer día de EBAU: pic.twitter.com/G0pA8ry3CT — Eli pa los amigos (@Elisa21030937) June 6, 2023

Aunque no es lo más recomendable, ¿quién no se ha dejado alguna vez algún tema sin estudiar? "Yo estudiando para la Evau: 'buah' seguro que el tema 8 no sale. El tema 8 cuando giro el folio", bromea un usuario. "Yo intentando colar algún rollo macabeo en la pregunta de literatura en la EVAU sin haberme estudiado ni un tema", escribe un joven, junto a un vídeo de 'El Chiringuito de jugones', programa creador de memes por excelencia.

*Yo estudiando para la EVAU*



"Buah seguro que el tema 8 no sale"



El putísimo tema 8 cuando giro el folio:pic.twitter.com/OFHScqGdad — WidowMak3r (@WidowMak3r) June 6, 2023

*Le pregunto a mis colegas que tal la evau*

-Los mamonazos que han estudiado un total de 0 horas entre todos: pic.twitter.com/SuoCMoWBQu — Álvaro (@AlvaroJoCar) June 6, 2023

yo intentando colar algún rollo macabeo en la pregunta de literatura en la EVAU sin haberme estudiado ni un tema:pic.twitter.com/PqgWdSOfAO — G (@gbloopeezz) June 3, 2023

Las manualidades no son solo para los que han hecho el bachillerato artístico, puedes desatar tu creatividad como un verdadero 'artemaníaco' con las pegatinas que reparten para poner en los folios del examen.

Yo cuando me toca pegar las pegatinas en la ebau pic.twitter.com/dR2014yL8R — Anaperodriguez_ (@Anaperodriguez1) June 6, 2023