Isabel Díaz Ayuso exhibe su pasión por Héroes del Silencio en un mitin en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019 y líder del Partido Popular en el mismo territorio desde el año pasado, sorprendió a los asistentes a una comparecencia preelectoral en Rivas-Vaciamadrid al aparecer con una camiseta de la banda zaragozana de rock Héroes del Silencio, grupo por el que ya había manifestado una total predilección en el pasado.

La política madrileña, de 44 años de edad, acompañó en el acto a la candidata del PP al ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, Jeannette Novo, nacida en La Habana. La actual alcaldesa de la localidad es Aída Castillejo, que representa a la alianza entre IU, Equo y Más Madrid, y que lleva apenas nueve meses ocupando el cargo; sustituyó al anterior incumbente del puesto, Pedro del Cura (IU) por su renuncia.

La exhibición de la camiseta con el logo de Héroes, santo y seña de la banda en todo el mundo hispanoparlante y también en otros países como Alemania, no ha extrañado por completo a quienes conocen la personalidad y los gustos de Ayuso. De hecho, su afición por el pop y el rock es notoria, especialmente en el ámbito de la música nacional. Los Secretos y Héroes son dos de sus bandas de cabecera, junto a los británicos Depeche Mode, a los que incluso lleva tatuados en un brazo.

En televisión

Hace año y medio, en una de las varas entrevistas que le ha hecho Pablo Motos en ‘El hormiguero’ de Antena 3, fue sometida a un test musical: debía adivinar las canciones con apenas unas notas como pista. Su racha de aciertos fue impactante. "Tengo un oído tremendo y estoy todo el día escuchando música. Me quedo con la letra de todas las canciones y la música española me fascina desde pequeña. Siempre iba con las cintas. Me encantaban Los Secretos y Héroes del Silencio, esto siempre ha formado parte de mí, y de hecho voy a karaokes", reveló.

No es el primer personaje conservador que ha visto ligada su figura a Héroes en los últimos días. Enrique Bunbury manifestó en sus redes sociales un profundo pesar por la muerte del escritor Fernando Sánchez Dragó, y comentó haber asistido a su entierro en el pueblo soriano en el que residía, Castilfrío de la Sierra.

Sánchez, con Los Planetas

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, también es aficionado al pop y el rock. en 2018 causó un revuelo al asistir en un Falcon al FIB de Benicàssim, en una noche que tenía como cabeza de cartel a The Killers, y en la que también actuaron C.Tangana, Eric Prydz o los británicos Sleaford Mods. Hace apenas una semana, en un ‘tuit’ lleno de sentimiento, el mandatario (de 51 años) aplaudió al grupo granadino Los Planetas, con motivo del 25 aniversario del disco ‘Una semana en el motor de un autobús’, fundamental en su trayectoria y que bebía de bandas como y Bloody Valentine, Sonic Youth o Dinosaur Jr.

"Muchas gracias a Los Planetas por acompañarme en tantos momentos a lo largo de mi vida", fue el mensaje de Sánchez.