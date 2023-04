Bunbury: "Mi carrera musical ha sido siempre bastante alternativa"

Desde hace unos meses Enrique Bunbury se comunica semanalmente con sus seguidores a través de un consultorio en el que estos le trasladan sus dudas y preguntas y el cantante les contesta extensamente. Un hecho muy interesante debido a las poquísimas entrevistas que el zaragozano ofrece en los medios.

En esta ocasión el exlíder de Héroes del Silencio habla sobre la música, sobre sus gustos, sobre sus hábitos en esta materia. Una de las cuestiones que aborda es sobre los sonidos urbanos tan en boga en nuestros días. "No soy de los que consideran un género malo o detestable por sí mismo, sino que depende mucho de lo que hagas con él. En general, no me interesa mucho la música estrictamente comercial o 'mainstream'. Tengo la impresión de que entran otros parámetros e intereses que dificultan llegar a escuchar al creador de forma libre y en su totalidad. Alguna vez escucho alguna canción en la radio que me puede parecer que está bien compuesta, con una melodía hermosa, un cambio harmónico sorprendente. Quizás me llama la atención la forma de encarar un texto, un ritmo intrincado, una producción atrevida, un instrumento desarrollando un pasaje con finura... Pero, como huyo de la radio y del algoritmo, rara vez ocurre eso. Mi camino es otro y me apasiona lo que voy descubriendo por mi cuenta, indagando, buscando y explorando. Es más costoso y requiere de cierto esfuerzo, pero más satisfactorio sin duda", explica.

Rosalía y C. Tangana son dos artistas que han mezclado los sonidos urbanos con otros géneros, reportándoles un gran éxito de ventas y popularidad. Bunbury no escatima elogios hacia sus trabajos: "Tanto Rosalía como Tangana han grabado discos más que interesantes, llevando su música a territorios más allá de lo estrictamente urbano, expandiendo sus límites. De hecho, lo que más me ha gustado de ellos es cuando más alejados han estado del género".

El creador aragonés también es preguntado por la influencia de los sucesivos sonidos de moda a lo largo de su carrera. Su respuesta es muy contundente. "Claro que la música que voy disfrutando en cada momento ha influenciado de alguna manera los discos que he grabado. Quizás, cada vez menos. Quizás, en los últimos años mucha de la música que grabo es un maremágnum de todo lo que he escuchado en mi vida y me ha emocionado. No creo que los pasos que he dado en mi carrera discográfica tengan demasiado de estrategia comercial y, si fuera así, desde luego no creo que haya sido muy acertada. Mi carrera siempre ha sido bastante alternativa", asevera.

Y completa el argumento: "No he sido en ningún momento un artista de éxito global, exceptuando con el disco 'Senderos de Traición' que sí sonó en radio y vendió toneladas. El resto de mis álbumes creo que han sido bien acogidos por un núcleo importante de seguidores, pero no definieron, ni la música del momento, ni han tenido un éxito comercial comparable a los artistas pop (o incluso rock) de cada época. Tampoco me voy a quejar. He tenido y tengo un público atento a mis lanzamientos y que me acompañó en los tours. He vivido siempre con la suficiente holgura económica como para permitirme mantener mi tren de vida y grabar discos con el nivel técnico y la calidad que vosotros, y yo, merecemos".

Vinilos y 'streaming'

Finalmente, se declara usuario de las plataformas de 'streaming', pero confiesa su amor por los vinilos. "Por supuesto que las plataformas de 'streaming' te ofrecen la posibilidad de escuchar música infinita en múltiples ocasiones y localizaciones, sin depender de lo aparatoso del formato físico. Afortunadamente, en casa disfruto de un equipo de alta fidelidad para escuchar vinilos y apreciar la música con el mejor sonido posible. Tanto mis propias 'playlists' como álbumes enteros, habitualmente en vinilo, dependiendo de la ocasión. Los discos buenos, no se acaban nunca, siempre descubres matices y te ofrecen prismas nuevos en los distintos momentos de tu vida que los disfrutas", concluye.