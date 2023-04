Inés Mármol: "La divulgación nos permite recuperar esa sensación de sorpresa y deleite de la infancia al descubrir cosas nuevas e increíbles"

A esta colaboradora de Tercer Milenio le da "bastante vértigo ver mi nombre junto al de instituciones y personas con tanto recorrido y que tanto han hecho por llevar la ciencia a la sociedad". Inés Mármol Peguero, colaboradora de Tercer Milenio e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, acaba de recibir el Premio José María Savirón a Jóvenes Divulgadores. Y su alegría ha sido "doble al haber sido también premiado -ex aequo- un talento emergente como es Dani Pellicer, al que conozco desde que empecé a divulgar hace un par de años y con el que he tenido la suerte de coincidir y trabajar".

Además de llevar la sección ‘Bio, bio, ¿qué ves?’, en Tercer Milenio, Mármol forma parte de Risarchers, el grupo de monologuistas de la Universidad de Zaragoza, ganó el concurso ‘Tesis en tres minutos’ y alcanzó la final nacional del certamen Famelab en 2020. Colabora con el programa ‘La Buena Vida’, de Aragón Radio, en la tertulia científica semanal ‘Ciencia Fricción’. Como biotecnóloga, trabaja en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón como investigadora en nuevas terapias oncológicas y desarrollo de nuevos modelos 3D.

¿En qué formatos divulgativos ha trabajado? ¿La clave de cada uno? He escrito artículos periodísticos, participado en tertulias en radio y dado monólogos cortos de 3-5 minutos y charlas un poco más largas de entre 15 y 20, tanto en directo como grabado para vídeo. No sabría decir cuál es la clave de cada uno, la verdad. Lo único que creo que debe tener siempre cualquier tipo de divulgación es la rigurosidad. Partiendo de esa base, haz lo que consideres. ¿Quieres dar tu charla disfrazado y poniendo voces? Adelante. ¿Vas a comparar a los Vengadores con tu sistema inmunitario? Maravilloso. ¿Quizá un número musical para explicar el ciclo de Krebs? Cuanto más pegadizo, mejor. Sí que viene bien, si es posible, tener en cuenta cuál puede ser tu público objetivo en los eventos en directo de cara a usar comparaciones o referencias. Un grupo de treintañeros como yo casi seguro pillará cualquier referencia a Los Simpsons que haya en la charla, pero a una panda de adolescentes los vas a dejar fríos y puede que pierdas su interés.

¿Cuál es el secreto para conquistar al público?

Cada público es un mundo, pero en mi caso lo que mejor me funciona es el humor. Si consigues que el público se ría, o que solamente sonría, el ambiente se va a relajar. Eso me sirve también a mí para quitarme presión de encima, que tener a mucha gente delante no me resulta nada fácil. Suele gustar mucho que cueles alguna referencia actual entre tus datos científicos.