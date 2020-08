Directos a la final. Así se han visto proyectados los zaragozanos Inés Mármol y Víctor Manero, junto a sus diez compañeros, monologuistas científicos como ellos. Como efecto colateral de la pandemia y la suspensión de la semifinal de Famelab España, el mayor certamen internacional de monólogos científicos, prevista el 13 de marzo en Pamplona, todos los semifinalistas pasaron directamente a la final. Por eso, Inés Mármol siente "como si me hubiese colado en la final más que habérmelo ganado, pero, ya que he llegado hasta aquí, me esforzaré al máximo ese día, que oportunidades así se tienen pocas". Y es que cuando se apuntó al certamen, después de pasar por las clases de formación para alumnos de doctorado de ‘Tu tesis en tres minutos’ y conseguir el primer accésit del concurso organizado por Campus Iberus, ni siquiera "me imaginaba que me fuesen a seleccionar para la semifinal de Famelab... Pero aquí estamos".

Esta biotecnóloga que cursa el doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas en la Universidad de Zaragoza no es la única representación de Unizar en la final de Famelab, certamen que organizan en nuestro país la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el British Council. El matemático Víctor Manero, profesor en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, también competirá en la final que se celebrará el próximo 9 de septiembre en el teatro del British Council School de Madrid en condiciones atípicas, a puerta cerrada, como medida de prevención frente al coronavirus.

Los doce finalistas de Famelab España. Entre ellos los zaragozanos Inés Mármol, penúltima de la fila de arriba, y Víctor Manero, primero de la fila de abajo.

Manero, que "aunque en mi DNI pone nacido en Palma de Mallorca, siempre me he considerado de Sástago (Zaragoza), de donde es mi familia y a donde volví con 10 años", también se ha encontrado de sopetón en la final. "No pensaba llegar ni a la semifinal", dice. Además, "en febrero, cuando nos juntaron a todos los monologuistas en Madrid y vi la calidad de los monólogos de mis compañeros, me pareció aún más difícil llegar a la final".

Una final sin público delante

Aunque lo habitual en algo tan directo como los monólogos científicos es la interacción con el público, Inés Mármol confiesa que "la verdad es que yo estoy un poco aliviada de que al final vayamos a actuar delante de las butacas vacías. Me daba terror la perspectiva de decir mi monólogo delante de tanta gente, la única vez que hablé para más de 50 personas fue en un congreso y por poco me caigo redonda allí mismo de los nervios".

Manero se lo imagina "frío; va a ser raro el no poder ver la reacción de la gente ante un gag que has preparado en el mónologo o no escuchar cómo el público hace 'ahhh' cuando se sorprende por lo que les acabas de explicar". De todos modos, confía en que haya algo de público aunque sea muy reducido".

Mármol cree que "lo disfrutaré más si solo están delante el resto de participantes de Famelab, será como una charla entre amigos". Eso si consigue "no prestar atención a la cámara y no pensar en que lo están emitiendo en 'streaming', claro".

Porque la final de Famelab, presentada por el divulgador Manuel González, podrá seguirse en directo, el día 9 a las 20.30, en los canales de Youtube y Facebook de Fecyt. El jurado estará formado por Marián García (Boticaria García), doctora en Farmacia y divulgadora científica y sanitaria; Santiago García Cremades, matemático y divulgador científico; e Ignacio López-Goñi, microbiólogo en la Universidad de Navarra.

En total, se medirán en la final siete hombres y cinco mujeres con edades comprendidas entre los 21 y los 43 años y formación en Biología, Ingeniería, Matemáticas, Ciencias Sociales, Medicina y Psicología. El ganador de Famelab España 2020 representará a nuestro país en la competición internacional, organizada por el British Council, que se celebrará de forma virtual en otoño.

Mármol tiene a medio escribir su tesis sobre el uso de nuevos derivados metálicos frente al cáncer colorrectal, pero no va a hablar de ello en Famelab. Su monólogo se titula 'Réquiem por una célula' y habla de dos tipos de muerte celular.

Durante el confinamiento, ha grabado un par de monólogos breves. "Uno de ellos ha formado parte de nuestra semifinal particular: todos los participantes preparamos un nuevo monólogo y los colgamos en el mismo hilo de Twitter para resarcirnos por habernos quedado sin actuar en Pamplona", nos cuenta.

El otro fue para la iniciativa 'La ciencia que (se) cuenta', de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza y "me vino muy bien para soltarme delante de la cámara, no estoy acostumbrada a que me graben".

#Lacienciaquesecuenta nos acerca el trabajo de nuestr@s investigador@s de @unizar



Inés Mármol explica cómo usar radicales libres y estrés oxidativo para desarrollar una terapia selectiva frente al cáncer de colon @tallarines941 @Ciencias_Unizar @FVeterinariaUZ #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/WUHfQaT6gH — UCC unizar (@UccUnizar) April 2, 2020

Ya en verano, el British Council "nos impartió una sesión de formación para preparar los monólogos en inglés y después tuvimos una jornada con miembros de Fecyt para practicar nuestros monólogos en directo. Esto me vino especialmente bien para hacerme a la idea de lo que verá el público desde su casa y cómo podría hacer que se sientan 'integrados' con la actuación".

Su compañero y rival en la final, Víctor Manero, centra sus temas de investigación en los niveles de razonamiento geométrico que presentan los futuros profesores de secundaria. Su monólogo para Famelab se titula 'To bet or not to bet' y habla de un concepto denominado esperanza matemática de un suceso aleatorio, que puede ser útil para valorar por sí mismo que la gran mayoría de los juegos de azar no son más que un timo.

A él, a formación (presencial) recibida en Madrid le resultó "muy muy divertida e instructiva; los responsables de Fecyt me dieron indicaciones para mejorar el texto, así como de expresión corporal y demás".

Durante marzo, abril, mayo y junio "me he dejado las pestañas frente a la pantalla para intentar dar mis clases en las mejores condiciones posibles para mis alumnos, así que el monólogo se quedó aparcado". A final de junio, en dos días de trabajo ('online') con formadores del British Council, "principalmente nos enseñaron técnicas de comunicación científica, algunos trucos de cara comunicar en un escenario. Nos exigieron mucho trabajo pero salí contento porque aprendí bastante. A final de julio tuvimos otra sesión (esta vez 'online') con formadores de Fecyt para hacer una sesión de repaso del monólogo. Entre medias, de vez en cuando, me he puesto frente a un espejo y me he hecho el monólogo a mí mismo para repasarlo un poco".

