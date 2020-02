Del pánico escénico a la semifinal de Famelab

Aunque la gente le dice que es graciosa, ella tiene "pánico escénico a hablar en público". Harta de pasarlo mal, "y aprovechando que en diciembre estaba en el paro", la biotecnóloga zaragozana Inés Mármol decidió coger el toro por los cuernos y se apuntó a las clases de formación para alumnos de doctorado de ‘Tu tesis en tres minutos’. Y el experimento no salió nada mal, pues no solo consiguió el primer accésit del concurso organizado por Campus Iberus, sino que acaba de ser elegida seminfinalista de la fase española del certamen de monólogos científicos Famelab, organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el British Council.

No es la única representante de la Universidad de Zaragoza (Unizar) que competirá en Famelab. El matemático Víctor Manero también ha sido seleccionado como semifinalista entre un total de 72 candidatos. Él forma parte de la última hornada del monologuistas científicos salida del taller de organizado por la Unidad de Cultura Científica e impartido por la actriz Encarni Corrales. En su caso, "no me cuesta hablar en público porque soy profe, pero cuando me enteré que la semifinal será en un teatro en Pamplona, me dio un poco de vértigo, al fin y al cabo soy novato y aún no he actuado con público".

Para participar en Famelab, Inés Mármol ha preparado el monólogo ‘Réquiem por una célula’, en el que habla sobre las diferencias entre apoptosis y necroptosis, dos tipos de muerte celular distintos que son una parte importante de su tesis doctoral.

Nacida en Zaragoza hace 26 años, se graduó en Biotecnología en Unizar en 2015, al año siguiente realizó un máster en Biología Molecular y Celular y comenzó el programa de doctorado de Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas, que espera poder finalizar a lo largo de este año. Su tesis consiste en el estudio de nuevos complejos de oro en cáncer de colon.

Ha compaginado su doctorado con estancias en dos centros de Francia y Portugal, así como en la Universidad Pública de Navarra, y lleva tiempo intentando que todo cuadre para poder apuntarse al taller de Monólogos Científicos de Unizar. En su opinión, para la gente resulta "más sencillo quedarse con algo divertido para captar el mensaje que hay detrás". Por eso este formato le parece una formula atractiva.

Para Víctor Manero, los monólogos "aportan cercanía y te obligan a hablar de ciencia a un nivel adaptado a todo el mundo". Además, considera que es más entretenido y que "el ambiente de un teatro o un bar es muy distinto al de una charla en la universidad". En su caso, ha elegido un tema de actualidad que "no es divertido". En su monólogo ‘Apostar o no apostar’ aborda la problemática del juego y el aumento de casos de ludopatía entre los jóvenes, junto al concepto de esperanza matemática de un suceso aleatorio para determinar de antemano cuándo un juego es injusto.

Nacido en Sástago (Zaragoza) hace 34 años, es investigador del Instituto de Matemáticas y Aplicaciones y profesor ayudante doctor del Departamento de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Licenciado en Matemáticas en 2009 en Zaragoza, cursó un máster y obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad del País Vasco. Ha realizado estancias de Investigación de Turín y del País Vasco y es miembro de la comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española.

