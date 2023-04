Daniel Pellicer: "Hay muchísima gente deseando leer reportajes de ciencia y más todavía que no sabe que lo está deseando"

Su trayectoria polifacética, su capacidad y el uso de medios diversos para hacer que la ciencia tenga una repercusión directa en la sociedad fueron los argumentos que condujeron al jurado del Premio de Divulgación Científica José María Savirón a distinguir este año a Daniel Pellicer Roig, de la Universidad de Valencia, con el Premio a Jóvenes Divulgadores. Lo recogió el pasado viernes en Zaragoza, ex aequo con Inés Mármol Peguero, colaboradora de Tercer Milenio e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

Este biotecnólogo es técnico de proyectos para la Red de Universidades Valencianas para la Innovación y Desarrollo. Como divulgador, lleva más de cien artículos publicados en 'La Razón', comunica también ciencia en un pódcast ('Experimiento demente') y en el canal de Youtube 'Divudan'. Además realiza monólogos en distintas universidades.

¿Cómo empezó en el ámbito de la divulgación?Pues diría que comencé en un proyecto que realizamos en la Universitat Politècnica de València en 2015, donde teníamos un equipo multidisciplinar. En ese equipo, yo actuaba un poco como 'traductor' entre informáticos y biotecnólogos y comprendí la importancia de una figura que comprendiese y simplificase conceptos de ambos mundos y fuese capaz de trasmitirlos. Ese fue el momento del 'click' en el cerebro. Tras esto, en 2017 realicé mi primer cursillo de divulgación científica y conocí a las personas que me introdujeron en el mundillo, que ahora me alegra decir que son grandes amigos. El punto en el que ya me consideré divulgador fue en 2020, tras participar en FameLab, un concurso de monólogos científicos organizado por la Fecyt. A partir de ahí todo ha ido hacia arriba.

¿En cuál se siente más cómodo?¿A cuál le ve más futuro?Diría que me siento cómodo en todos ellos, me encanta hablar de ciencia, pero igual el artículo, al ser más reposado, es más agradecido. Aunque bueno, también me encanta subirme al escenario porque la tensión del momento y el subidón de adrenalina son una sensación maravillosa. Puede que le vea más futuro al artículo escrito, aunque, sinceramente, me encantaría poder participar en el formato televisivo o de programa en una plataforma de vídeo, ya que los programas actuales que hablan de ciencia son por lo general muy entretenidos y dan mucha información de calidad.